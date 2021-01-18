Житель Слуцка про «гимнастику», которой не хватает детям для разгрузки после сидения в компьютере и смартфонах

Не раз видел спектакли музыкального театра «Непоседы» на праздниках нашего города. Но одно дело смотреть готовый творческий «продукт» и совсем другое — оказаться в закулисье и видеть, как его создают. На днях попал на репетицию младшей группы театра. Несмотря на сложный период, пришло большинство участников.

Мне повезло, так как в кабинете театра оказалась Анастасия, которая до поступления в БГУ прошла творческий путь с «Непоседами». На мой вопрос «Даёт ли творчество уверенность в жизни?» прозвучал утвердительный ответ. Анастасия сказала, что это делает человека более свободным и раскрепощённым в плане позитивного поведения и реализации своих задумок. Особенно мне понравилась разминка под руководством режиссёра театра. До этого как-то не приходилось задумываться над таким важным моментом в жизни артиста. Понятно, зачем спортсмены разогревают свои мышцы. А тут была разминка тела и ума: мимика, жесты, дыхание, образы, медитация, умение распределять свои силы на творческом этапе. Это «гимнастика», которой не хватает нашим детям для разгрузки после сидения в компьютере и смартфонах. Было ощущение, что на сцене маленькие артисты вышли из виртуального состояния интернета и попали в сказочный мир. В принципе, где они и должны существовать в этом возрасте.

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Руководители сами были увлечены происходящим на сцене и молодели на глазах. «Непоседы» пробуждали воспоминания о детстве в каждом из нас. Так и нужно — в их возрасте надо играть не по взрослым правилам, а по велению детской чистой реки жизни.

Озорство — это нормальное состояние ребёнка. «Непоседы», за которыми пришлось наблюдать, вызывали только радостные чувства, так как они превращали свою внутреннюю энергию в душевный свет. И это всё благодаря наставникам.

Руководитель театра Марина Баскакова видит потенциал каждого участника коллектива и умело направляет его скрытые волны в нужное русло. Она обладает даром из разноцветья каждого артиста создать гармоничную картину спектакля. Её жизненная позиция: «Музыка, подобно дождю, капля за каплей просачивается в сердце и оживляет его». Благодаря Марине Семёновне театр сохранил оригинальность и неповторимый характер образов. Анастасия Белькевич, как режиссёр, следит, чтобы рождающиеся эмоции детей превращались в сценическое действо. Она не так давно пришла на театральную площадку. Но видно огромное желание передать свои знания воспитанникам и увидеть творческий результат в самих ребятах.

Для будущего спектакля взрослые заказывают музыку у белорусских сочинителей, и её умело воспроизводит аккомпаниатор Елена Новик.

Что касается костюмов для представлений, то их готовят с помощью местных мастеров.

«Непоседы» завоевали Гран-при весной 2019 года в Санкт-Петербурге. В их копилке 10 дипломов разных степеней. Поэтому театр «Непоседы» заслуженно несёт звание «образцовый».

Ушёл с искромётной репетиции с сердечной радостью, что в Слуцке не пропадает душевный свет, который зажигают открытые и щедрые сердца наших детей.

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