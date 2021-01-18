В воскресенье, 17 января, я принимал участие в крещенском забеге, который проходил в Минске при уличной температуре -20 градусов. Хочу поделиться своими впечатлениями с читателями «Кур'ера».
Узнал о забеге случайноСам я человек лёгкий на подъём: если заинтересует какое-то мероприятие или поездка, могу очень быстро собраться. Так получилось и с крещенским забегом. Случайно увидел на одном сайте анонс мероприятия, прочитал условия участия и буквально через час зарегистрировался. Как оказалось, особых документов не нужно, только паспорт, справка о состоянии здоровья или заполненная анкета.
Регламент и организация
Забег был организован Белорусской федерацией лёгкой атлетики и приурочен к церковному празднику Крещение Господне. Стоит отметить очень хорошую организацию мероприятия. Продумано было буквально всё: гардеробные, зал для разминки, регистрация, медицинское сопровождение
Я выбрал дистанцию в 5 км 300 м, так как реально оценивал свои силы. Как позже выяснил, некоторые регистрировались на 20 км 300 м, но до финиша так и не добежали.
Минчане с недоумением наблюдали за полураздетыми бегунами
Я понимал, что в призёрах не буду, поэтому бежал в своё удовольствие. Как и 62-летний минчанин Геннадий Иванов, который прибежал 105-й и был последним на дистанции в 5 км 300 м.Бежать было сложно, всё-таки сказались слабая подготовка и мороз в 20 градусов. На середине дистанции ноги становились тяжёлыми, но останавливаться не хотелось.
Было забавно смотреть на минчан, которые прогуливались воскресным днём и с недоумением наблюдали за полураздетыми бегунами: некоторые участники бежали голыми по торсу.
Всего до финиша добежали 147 человек. Думаю, что если бы не мороз, то участников было бы больше.
На финише в микрофон объявляли имя и фамилию
Когда до финиша оставалось несколько сотен метров, появилось второе дыхание, темп ускорился. А когда в микрофон объявили имя, фамилию и город, который я представляю, то на кураже обогнал на финишной стометровке двух парней.Когда я пересёк финиш, были невероятные эмоции, так было радостно, что у меня всё получилось. Сразу позвонил семье, родные очень переживали за меня.
Победителям в каждой из дистанций и в различных возрастных категориях торжественно вручили памятные медали, сертификаты и подарки. Все остальные, кто добежал до финиша, получили памятную медаль за участие.