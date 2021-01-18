В воскресенье, 17 января, я принимал участие в крещенском забеге, который проходил в Минске при уличной температуре -20 градусов. Хочу поделиться своими впечатлениями с читателями «Кур'ера».

Узнал о забеге случайно

Регламент и организация

Сам я человек лёгкий на подъём: если заинтересует какое-то мероприятие или поездка, могу очень быстро собраться. Так получилось и с крещенским забегом. Случайно увидел на одном сайте анонс мероприятия, прочитал условия участия и буквально через час зарегистрировался. Как оказалось, особых документов не нужно, только паспорт, справка о состоянии здоровья или заполненная анкета.

Забег был организован Белорусской федерацией лёгкой атлетики и приурочен к церковному празднику Крещение Господне. Стоит отметить очень хорошую организацию мероприятия. Продумано было буквально всё: гардеробные, зал для разминки, регистрация, медицинское сопровождение и т. д. Участникам было предложено две трейловые дистанции на выбор: 5 км 300 м (1 круг) и 20 км 300 м (4 круга). Соревнования проходили в пяти возрастных категориях у мужчин и женщин: 30 лет и младше, 31−40 лет, 41−50 лет, 51−60 лет и 60 и старше.

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Я выбрал дистанцию в 5 км 300 м, так как реально оценивал свои силы. Как позже выяснил, некоторые регистрировались на 20 км 300 м, но до финиша так и не добежали.

Минчане с недоумением наблюдали за полураздетыми бегунами

Я понимал, что в призёрах не буду, поэтому бежал в своё удовольствие. Как и 62-летний минчанин Геннадий Иванов, который прибежал 105-й и был последним на дистанции в 5 км 300 м. Бежать было сложно, всё-таки сказались слабая подготовка и мороз в 20 градусов. На середине дистанции ноги становились тяжёлыми, но останавливаться не хотелось.

Было забавно смотреть на минчан, которые прогуливались воскресным днём и с недоумением наблюдали за полураздетыми бегунами: некоторые участники бежали голыми по торсу.

Всего до финиша добежали 147 человек. Думаю, что если бы не мороз, то участников было бы больше.

На финише в микрофон объявляли имя и фамилию

Когда до финиша оставалось несколько сотен метров, появилось второе дыхание, темп ускорился. А когда в микрофон объявили имя, фамилию и город, который я представляю, то на кураже обогнал на финишной стометровке двух парней. Когда я пересёк финиш, были невероятные эмоции, так было радостно, что у меня всё получилось. Сразу позвонил семье, родные очень переживали за меня.

Победителям в каждой из дистанций и в различных возрастных категориях торжественно вручили памятные медали, сертификаты и подарки. Все остальные, кто добежал до финиша, получили памятную медаль за участие.