Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство по системе стройсбережений теперь туда

С понедельника, 18 января, центр банковских услуг Беларусбанка переехал в обновлённое здание на Ленина, 211А. В микрорайоне «Чехова», где он раньше размещался, теперь работает отделение № 615/5259. До этого оно было рядом с Молодёжным центром.
Об этом «Кур'еру» сообщила Анна Сержанова, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».
Что теперь располагается в центральном офисе
- руководство ЦБУ № 615;
- отдел продаж розничных банковских продуктов и услуг;
- отдел корпоративного бизнеса;
- операционная служба, которая выполняет весь спектр банковских операций, как и на Чехова;
- банкомат и инфокиоск.
Анна Сержанова обращает внимание, что по вопросам льготного и ипотечного кредитования, кредитования в рамках системы строительных сбережений теперь надо обращаться на Ленина, 211А.
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Режим работы операционной службы с физлицами
- Пн.-пт.: 9.00−19.00;
- Сб.: 9.00−15.00.
Режим работы отдела с физлицами:
- Пн.-чт.: 9.00−17.30. Перерыв: 12.30−13.15;
- Пт.: 9.00−16.15. Перерыв: 12.30−13.15;
- Каждый 1-й вторник месяца: 11.00−19.00.
Телефоны для справок:
+375 17 959 62 49
+375 17 959 62 47
Режим работы отдела с юрлицами:
- Пн.-чт.: 9.00−15.00. Перерыв: 12.30−13.15;
- Пт.: 9.00−14.00. Перерыв: 12.30−13.15.
Телефон для справок:
+375 17 959 62 53
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