Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство по системе стройсбережений теперь туда

Ольга Паздерина
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С понедельника, 18 января, центр банковских услуг Беларусбанка переехал в обновлённое здание на Ленина, 211А. В микрорайоне «Чехова», где он раньше размещался, теперь работает отделение № 615/5259. До этого оно было рядом с Молодёжным центром.


Об этом «Кур'еру» сообщила Анна Сержанова, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Что теперь располагается в центральном офисе

  • руководство ЦБУ № 615;
  • отдел продаж розничных банковских продуктов и услуг;
  • отдел корпоративного бизнеса;
  • операционная служба, которая выполняет весь спектр банковских операций, как и на Чехова;
  • банкомат и инфокиоск.

Анна Сержанова обращает внимание, что по вопросам льготного и ипотечного кредитования, кредитования в рамках системы строительных сбережений теперь надо обращаться на Ленина, 211А.
Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда
Фотографии: Анна Сержанова
Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда

Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда

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Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда

Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда

Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство теперь туда

Режим работы операционной службы с физлицами

  • Пн.-пт.: 9.00−19.00;
  • Сб.: 9.00−15.00.

Режим работы отдела с физлицами:

  • Пн.-чт.: 9.00−17.30. Перерыв: 12.30−13.15;
  • Пт.: 9.00−16.15. Перерыв: 12.30−13.15;
  • Каждый 1-й вторник месяца: 11.00−19.00.

Телефоны для справок:

+375 17 959 62 49
+375 17 959 62 47

Режим работы отдела с юрлицами:

  • Пн.-чт.: 9.00−15.00. Перерыв: 12.30−13.15;
  • Пт.: 9.00−14.00. Перерыв: 12.30−13.15.

Телефон для справок:

+375 17 959 62 53

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