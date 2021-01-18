Центральный офис Беларусбанка в Слуцке переехал в новое здание. За кредитами на строительство по системе стройсбережений теперь туда

С понедельника, 18 января, центр банковских услуг Беларусбанка переехал в обновлённое здание на Ленина, 211А. В микрорайоне «Чехова», где он раньше размещался, теперь работает отделение № 615/5259. До этого оно было рядом с Молодёжным центром.



Об этом «Кур'еру» сообщила Анна Сержанова, начальник отдела продаж розничных банковских продуктов и услуг филиала № 615 ОАО «АСБ Беларусбанк».

Что теперь располагается в центральном офисе

руководство ЦБУ № 615;

отдел продаж розничных банковских продуктов и услуг;

отдел корпоративного бизнеса;

операционная служба, которая выполняет весь спектр банковских операций, как и на Чехова;

банкомат и инфокиоск.

Анна Сержанова обращает внимание, что по вопросам льготного и ипотечного кредитования, кредитования в рамках системы строительных сбережений теперь надо обращаться на Ленина, 211А.

Реклама

Режим работы операционной службы с физлицами

Пн.-пт.: 9.00−19.00;

Сб.: 9.00−15.00.

Режим работы отдела с физлицами:

Пн.-чт.: 9.00−17.30. Перерыв: 12.30−13.15;

Пт.: 9.00−16.15. Перерыв: 12.30−13.15;

Каждый 1-й вторник месяца: 11.00−19.00.

Телефоны для справок:

+375 17 959 62 49

+375 17 959 62 47

Режим работы отдела с юрлицами:

Пн.-чт.: 9.00−15.00. Перерыв: 12.30−13.15;

Пт.: 9.00−14.00. Перерыв: 12.30−13.15.

Телефон для справок:

+375 17 959 62 53

Ранее