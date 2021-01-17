Антон Главинский, врач-уролог, ответил на вопрос, сколько раз за ночь нормально вставать в туалет.

— Ненормально вставать ночью более одного раза, чтобы сходить в туалет. Это касается и мужчин, и женщин.

Реклама

Ночные нерегулярные мочеиспускания допускаются в случаях, когда человек, например, выпил слишком много жидкости перед сном, съел арбуз. Если человек пьёт две чашки чая перед сном, то закономерно, что ночью он может захотеть в туалет (но даже в таком случае это, скорее всего, будет не больше одного раза за ночь). На фоне такого пищевого поведения человек засыпает, а его почки — нет: они продолжают «выгонять» лишнюю жидкость. В норме же ночью вырабатывается антидиуретический гормон, и почки в это время должны вырабатывать четверть (максимум треть) от всего суточного объёма мочи.

Если разово человек проснулся за ночь дважды, чтобы сходить в туалет, — ничего страшного. О проблемах говорят регулярные пробуждения ночь за ночью, от которых страдает весь организм: человек каждые 2−3 часа просыпается, из-за этого утром у него могут возникать головные боли, проблемы с артериальным давлением.

Во-первых, проблема может скрываться в нижних мочевых путях (например, цистит, гиперактивность мочевого пузыря, простатит и другие заболевания, которые порождают частые позывы в туалет). Такое мочеиспускание будет частым с маленькими порциями — по 50−100 мл мочи. Во-вторых, мочеиспускания могут указывать на ночную полиурию (состояние, при котором ночной объём мочи составляет 33% и более от суточного). Такие походы в туалет будут связаны с большим количеством мочи, а причины этого отклонения могут быть более серьёзными — от сахарного диабета до дисфункции почек.

И та, и другая ситуация очень вредят человеку. Поэтому регулярные мочеиспускания даже два раза за ночь — это повод обратиться к урологу. Перед приёмом желательно сдать общий анализ мочи, а остальные исследования врач назначит с учётом анамнеза: при необходимости это может быть анализ мочи на бакпосев, УЗИ мочевого пузыря (дополнительно мужчинам — УЗИ простаты), УЗИ почек, биохимический анализ крови, цистоскопия и прочее.

Сам человек может провести предварительную диагностику, которая поможет врачу чётче оценить происходящее: для этого нужно хотя бы три дня вести дневник мочеиспускания и указывать в нём количество и объём мочеиспускания (дневного и ночного), объёмы выпиваемой жидкости.