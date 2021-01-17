Пока родители на работе, детей могут вовлечь в изготовление порно. Как это предотвратить

За 9 месяцев 2020 года число преступлений с вовлечением детей в изготовление порно удвоилось по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году. Об этом во время информационной программы «Научите детей видеть ложь» заявили представители Международной организации по миграции в Беларуси (МОМ).

Из года в год увеличивается количество преступлений против половой неприкосновенности детей, отметили эксперты.

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— Как ни ужасно это звучит, но от 10 до 15 процентов жертв сексуальной эксплуатации — это дети, — подчеркнула Махым Оразмухаммедова, глава Представительства МОМ. — Пандемия COVID-19 ещё больше усугубила ситуацию: в связи с ограничительными мерами дети больше времени начали проводить дома и часто — в интернете.

Сегодня насильники всё реже работают «на улице». Таких случаев, чтобы незнакомец забрал кого-то в лифте, очень мало — сексуальные домогательства перешли в плоскость интернета. Это длительный и очень аккуратный процесс, когда ребёнок в результате идёт на контакт с насильником самостоятельно. И об этом важно знать родителям.

Чтобы противостоять сексуальной эксплуатации детей, представители МОМ в Беларуси выпустили серию информационных ток-шоу «Научите детей видеть ложь». Расскажем тезисно, о чём эксперты говорили в программах.

Что считается сексуальным насилием?

Это использование детей для удовлетворения сексуальных потребностей взрослых. Могут применяться угрозы, шантаж, сила, хитрость для вовлечения ребёнка в сексуальные игры. Детям могут демонстрировать порно или вовлекать их в изготовление порнофильмов. Есть случаи, когда детей вовлекают в занятия проституцией.

Какие дети этому более подвержены?

— Нет каких-то определённых половозрастных рамок, — отметила Наталия Крилович, психолог и координатор Реабилитационного центра МОМ. — Могу сказать, что возраст 3−10 лет — это период, когда дети условно могут быть в зоне большего риска, потому что в этом возрасте очень сложно описать словами, что произошло, ребёнок может даже не понимать, что случилось. Преступникам проще с такими детьми наладить связь, шантажировать, угрожать. Но это не правило. Любой ребёнок может пострадать, независимо от пола и возраста.

— Каждый год фиксируется увеличение количество мальчиков, которые пострадали от преступлений на сексуальной почве, и в настоящее время мальчики составляют около 30% потерпевших. Но следует учитывать, что по международной статистике, становится известным один из 30 реальных случаев, — рассказала Алеся Чернявская, ведущий специалист по профилактике социального сиротства SOS-Детские деревни.

Психологи говорят, что потенциально больше подвержен насилию ребёнок, у которого нет доверительных отношений с близким взрослым. Но это не равно неблагополучной семье. В любой семье такое может случиться, вот почему так важно доверительное общение с родителями.

Как обнаружить, что ребёнок стал жертвой?

Эксперты советуют обращать внимание на изменения в поведении ребёнка. Если всё было хорошо: у ребёнка не было проблем со сном и аппетитом, он легко находил контакт с окружающими, хорошо учился, а сейчас вы понимаете, что что-то случилось, присутствует какая-то тревога у ребёнка (он закрывается, не хочет общаться, или, наоборот, устраивает истерики), это и есть первые признаки того, что ребёнок стал жертвой преступления.

Конечно, причины такого поведения у ребёнка могут быть самыми разными, но вариант насилия над детьми нельзя списывать со счетов.

Особенно насторожить должны физические признаки:

боль при сидении, ходьбе;

гематомы, ссадины, кровотечения в области половых органов, анального отверстия;

жалобы на боль и зуд в области гениталий;

повреждение мягких тканей груди, ягодиц, ног, нижней части живота, бёдер;

повторяющиеся воспаления мочеиспускательных путей;

недержание мочи;

наличие инфекций, передающихся половым путём, у подростков;

беременность.

Подробнее о признаках насилия над детьми можно почитать на сайте Smartparent. by

Почему дети не всегда рассказывают о сексуальном насилии?

Расскажут дети о случившемся или нет, часто зависит от насильника. Если это чужой человек, незнакомец, то, скорее всего, ребёнок пойдёт на контакт с родителями. А если это друг семьи или кто-то из родственников, то ребёнок может открыться взрослым лишь спустя годы (или сохранить эту тайну навсегда).

Кроме того, очень важен контакт с родителями, умение называть вещи своими именами. Тогда и поделиться опытом сексуального насилия детям будет проще.

— Я начала говорить с ребёнком на тему сексуальности уже с 3−4 лет, — поделилась личным опытом Алеся Чернявская. — Первое, что я рассказала, как называть интимные части тела. Это не стыдно. Одна из причин, почему ребёнок не рассказывает о преступлениях на сексуальной почве, — он просто не знает, что с ним произошло, или стыдится этого.

Нужно объяснить, что интимные части нельзя никому показывать и давать трогать, кроме родителей, например, во время мытья в ванной. Все правила должны проговариваться коротко, как бы между прочим, а не в стиле «садись, сейчас мы с тобой поговорим», иначе это может напугать ребёнка, отмечает специалист. Важно расслабиться и быть спокойным в общении с детьми.

— Нужно обучить ребёнка выстраивать личные границы, только это поможет ему не стать жертвой. Отбирая у ребёнка телефон или лишая компьютера, родители границы нарушают, — отметила Наталия Крилович. — Нужно изначально устанавливать правильные доверительные отношения. Если мама говорит, что нужно показать переписку, её нужно послушаться — это правило. Но ребёнок должен отдать телефон добровольно.

Каким мерам предосторожности родители должны научить детей:

Дети имеют право и должны сказать «НЕТ» любому, кто намеревается причинить им вред.

Дети не должны позволять незнакомцам, знакомым или дальним родственникам трогать, целовать или обнимать их.

Дети не должны стесняться громко звать на помощь, преступника это остановит.

Нужно поощрять детей делиться всем, что происходит, с родителями. Объясните, что насильники вежливо уговаривают или запугивают детей, чтобы они сохранили всё в тайне.

Виртуальные знакомые должны оставаться виртуальными, все реальные встречи должны проходить под присмотром или с разрешения родителей.

Родители всегда должны знать, куда и к кому идёт ребёнок, как его найти.

Как правильно отреагировать на признание ребёнка?

Часто взрослые перекладывают ответственность за случившееся на ребёнка. Могут не принять то, что случилось, наказать: лишить интернета, отругать. Этого ни в коем случае нельзя делать, говорят эксперты.

— Самое главное — поверить ребёнку. Отнестись серьёзно и спокойно. Не спрашивать: «А ты уверен?», «Может всё было не так?», — говорит Наталия Крилович. — Иногда родители могут обесценивать произошедшее. Например, если не было самого полового акта, а только ласки или видеосъёмка, родители хотят просто забыть об этом. Но это не ерунда, на это тоже нужно обращать внимание.

— Если не работать со специалистом, ребёнку во взрослом возрасте будет сложно выстраивать близкие отношения с людьми или он может стать жертвой абьюзерских отношений и будет бояться обратиться за помощью, ведь в детстве ему не помогли, — уверена Екатерина Некрашевич, выпускница организованного МОМ летнего молодежного лагеря.

Куда обратиться за помощью?

Если насилие произошло, специалисты советуют идти в милицию.

— Не проводить собственных расследований, однозначно, — советует Людмила Мун, начальник отдела психолого-физиологических исследований Госкомитета судебных экспертиз. — Если ребёнок готов рассказать о случившемся, можете узнать общие факты: кто делал, что делал, где делал. Никаких дополнительных расследований, потому что это может помешать. Если задавать неправильные вопросы, позволить себе проявить эмоции, ребёнок начнёт утаивать часть информации или начнёт домысливать что-то.

Кроме того, очень важна психологическая поддержка как для детей, так и для родителей. Представительство МОМ в Беларуси поддерживает работу горячей линии, функционирующей на базе общественной организации «Клуб деловых женщин» г. Бреста. Обратившись по номеру 8−801−201−5555, можно бесплатно и анонимно узнать о помощи, которую могут получить дети, пострадавшие от сексуальной эксплуатации. Можно также оставить письменное обращение на сайте организации, на которое ответят компетентные консультанты.

Проверить свои знания о том, готовы ли вы с ребёнком противостоять сексуальной эксплуатации, можно в сюжетных онлайн-тестах в формате интерактивных игр на сайте smartparent.by.