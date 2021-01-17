Пульсоксиметр. Что за прибор, как им правильно пользоваться и есть ли смысл покупать

В марте 2020 года резко выросло число поисковых запросов, касающихся пульсоксиметров. Это устройства, которые определяют уровень насыщения крови кислородом, при пневмонии такой показатель может упасть. При положительном тесте на коронавирус одним из параметров, определяющих необходимость госпитализации — показатели пульсоксиметрии ниже 93%.

Что это за прибор?

Прелесть пульсоксиметра в том, что он очень прост в использовании, датчик похож на прищепку, которая надевается на палец и через 10−20 секунд показывает уровень кислорода и пульс. Только лучше выполнить следующие условия:

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быть в спокойном состоянии;

сидеть;

измерять в течение 3−4 минут (самые ранние показатели бывают неустойчивыми). Обычно определяется примерное среднее значение насыщения за это время.

Как этот прибор работает?

Основной параметр, который определяет пульсоксиметр, — это насыщение (или сатурация) крови кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях разное (в артериях больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная.

Пульсоксиметр, грубо говоря, определяет именно яркость крови и позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 96%, это значит, что 96% гемоглобина переносит кислород, а 4% — нет.

Ещё пульсоксиметр определяет частоту пульса, часть приборов может также показывать пульсовую волну, позволяющую косвенно судить о кровоснабжении органов.

Почему при коронавирусной инфекции так важно знать, насколько насыщена кровь кислородом?

Уровень насыщения крови кислородом — это один из основных показателей, по которому судят, нужно ли дать пациенту кислород через маску и нужна ли ему искусственная вентиляция лёгких. Именно поэтому уровень насыщения крови кислородом учитывают, когда решают, нужна ли пациенту госпитализация.

Коронавирус поражает лёгкие, а конкретно ткань, выстилающую лёгочные альвеолы. При тяжёлой пневмонии в лёгких нарушается переход кислорода из воздуха в кровь.

Всемирная организация здравоохранения ранее рекомендовала при новой коронавирусной инфекции давать кислород пациенту, у которого этот показатель ниже 90%. Правда, сейчас в рекомендациях нет конкретного показателя.

Так какова норма?

На самом деле чёткой нормы нет. У здорового человека этот показатель, скорее, будет 95% и выше. Обычно это говорит о том, что ткани организма не страдают от нехватки кислорода и наши лёгкие достаточно эффективно «передают» кислород в кровь.

Если показатель ниже, то всё плохо?

Нет. Например, у людей с другими хроническими заболеваниями лёгких бывают низкие показатели насыщения крови кислородом (например, 88%) притом что организм человека адаптирован к такой ситуации. Хотя снижение привычных показателей определённо требует внимания.

Но низкие показатели могут быть вообще не связаны со здоровьем. Вот некоторые возможные причины:

Холодный палец. Не всегда с помощью пульсоксиметра можно определить пульсовую волну и насыщение кислородом в случае плохого кровоснабжения пальца, что, собственно, и случается на холоде.

Не всегда с помощью пульсоксиметра можно определить пульсовую волну и насыщение кислородом в случае плохого кровоснабжения пальца, что, собственно, и случается на холоде. Лак, особенно темный лак на ногте, или накладные ногти. Кроме очевидного — снять лак — можно немного подождать: иногда лак просто замедляет и чуть занижает показатели.

Кроме очевидного — снять лак — можно немного подождать: иногда лак просто замедляет и чуть занижает показатели. Батарейки. Садящиеся батарейки иногда занижают показатели сатурации.

Если вы чувствуете себя хорошо, то, скорее всего, у вас нет поводов обращаться за медицинской помощью, несмотря ни на какие показания прибора.

Есть смысл покупать пульсоксиметр или нет?

Это сложный вопрос. В рекомендациях медицинских обществ нет совета покупать пульсоксиметры всем. Однако некоторым пациентам, у которых есть сердечная недостаточность или хронические заболевания лёгких и которые используют дома кислород, врачи рекомендуют иметь пульсоксиметр дома. Это необходимо для того, чтобы человек определил, нужно ли ему дышать кислородом, и вообще контролировал своё состояние.

Некоторые врачи, тем не менее, рекомендуют пульсоксиметры людям и без таких показаний. Аргументы в этом случае следующие:

Чтобы не паниковать лишний раз. Ощущение «заложенности» в грудной клетке и одышка совсем не обязательно связаны с тяжёлым поражением лёгких. В ряде случаев температура, кашель, волнение могут приводить к тем же ощущениям. Если показатели пульсоксиметрии 94−96%, можно не волноваться: скорее всего, срочной госпитализации не требуется.

Чтобы контролировать изменения своего состояния. При ОРВИ, которая течёт как обычно, с помощью пульсоксиметра можно достаточно рано заметить ухудшение состояния и сообщить об этом врачу. Речь идёт о постоянной сатурации ниже 92−93% в бодрствующем состоянии (во сне она и в норме может быть ниже).

Чтобы помочь врачу. Если вы расскажете врачу о своих жалобах, сообщите температуру, пульс и насыщение крови кислородом, ему легче будет определить дальнейшую тактику лечения, даже при дистанционной консультации.

Аргументы против очевидны: постоянные измерения у кого-то могут усиливать тревогу, а случайные низкие показатели — тем более. В любом случае важно понимать, что общее состояние должно оцениваться комплексно, а не только по показаниям прибора.

Если вы захотите купить пульсоксиметр, лучше обсудить это с врачом.

Какой выбрать? Они же, наверное, бывают разные

Более-менее любой. Стоят они примерно от одной до нескольких тысяч рублей.

Большинство пульсоксиметров — это медицинские приборы. Однако уже появилось несколько разновидностей спортивных часов, в которые встроен пульсоксиметр. Правда, пока неясно, являются ли они адекватной заменой привычным устройствам.