11 января прошлого года к борьбе с таинственной инфекцией, вызвавшей вспышку неизвестной болезни в Ухане, наконец, смогло подключиться мировое научное сообщество.

В открытой международной базе данных GenBank был опубликован геном нового коронавируса 2019-nCoV, который позже получит официальное название Sars-CoV-2.

Полная расшифровка генетической последовательности вируса — цепочки РНК, состоящей из почти 30 тысяч звеньев, — дала ученым возможность впервые «взглянуть врагу в лицо» и понять, с чем именно они имеют дело.

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В тот же день сразу в нескольких странах мира началась работа по созданию вакцины от Covid-19.

Русская служба ВВС вспоминает, как менялись наши представления о вирусе за прошедший год и какие уже опровергнутые наукой гипотезы по-прежнему остаются широко распространенными заблуждениями.

«Туман пандемии»

Некоторый хаос, царивший на планете весной практически во всех областях жизни, был не в последнюю очередь вызван именно тем, что учёные почти ничего не знали о новом вирусе — и многие решения властям приходилось принимать наугад.

Какие-то из них кажутся нам сейчас правильными и своевременными, другие — недостаточно эффективными или запоздавшими по времени, а третьи — и вовсе ошибочными.

Однако учёные предостерегают от поспешных выводов. По их словам, в полной мере оценить эффективность тех или иных мер можно будет лишь после того, как «туман пандемии» рассеется и позволит провести ретроспективные исследования. Ведь научный подход всегда немного запаздывает за реальностью, поскольку основан на анализе сделанных ранее наблюдений.

Например, к прошлому Новому году вирус уже вовсю разгуливал «инкогнито» по Италии — а мы об этом даже не подозревали. В феврале эксперты ВОЗ всё ещё надеялись, что вспышку новой болезни удастся погасить, если ввести в Китае жесткий карантин и не дать эпидемии выйти за пределы Азиатско-Тихоокеанского региона — хотя, как стало известно позже, к тому моменту вирус давно добрался до США.

И хотя у учёных по-прежнему нет ответов на многие вопросы о вирусе, кое-что уже можно утверждать наверняка. Вот главное, что известно на данный момент (и пока не опровергнуто):

1. Вирус смертельно опасен для всех (и вы не исключение)

Многие из тех, кто не входит в группу риска по возрасту или наличию хронических заболеваний, уверены в том, что коронавирус может убить кого угодно — но уж точно не их самих. Но это заблуждение.

В списках погибших от COVID-19 действительно непропорционально много пожилых и в целом не самых здоровых людей.

Но сейчас мы знаем, что тяжесть болезни в том числе определяет генетика, так что вирус может быть смертельно опасен для кого угодно. В списке жертв пандемии есть и молодые люди без хронических заболеваний, и здоровые подростки, и даже дети.

2. Выздоровление может растянуться на несколько месяцев

В отличие от простуды и гриппа, которые в большинстве случаев проходят за несколько дней и с которыми коронавирус сравнивают многие ковид-диссиденты, борьба организма с COVID-19 длится значительно дольше.

Ещё в марте прошлого года учёные подсчитали: от появления первых симптомов вируса до полного выздоровления пациента проходит в среднем 25 дней. Впрочем, эта статистика учитывала лишь относительно тяжелые случаи, когда больному требовалась госпитализация.

Уже ближе к концу года выяснилось, что жизнеспособные образцы вируса обнаруживаются в организме пациента максимум на девятый день болезни. После этого больной перестаёт представлять опасность для окружающих — хотя ПЦР-тесты продолжают давать положительный результат ещё по меньшей мере неделю, а то и две-три.

При этом пропавшее обоняние, например, может вернуться к пациенту лишь через пару месяцев, а полное выздоровление — и вовсе растянуться на неопределенно долгий срок.

По последним данным, из более чем 1700 коронавирусных пациентов, госпитализированных в Ухане в самом начале эпидемии, спустя полгода по меньшей мере один симптом COVID-19 всё ещё испытывали три четверти «выздоровевших». 3. COVID-19 — «болезнь тесноты»

С самого начала эпидемии, когда о болезни ещё не было известно практически ничего, в качестве профилактики эксперты ВОЗ призывали в первую очередь как можно чаще мыть руки (не меньше 20 секунд) и как можно реже прикасаться к лицу.

И то, и другое — по-прежнему хорошая идея и остается официальной рекомендацией ВОЗ: регулярное мытье рук защищает от многих инфекций. Однако более поздние исследования показали, что коронавирус крайне редко передается через контакт с зараженными поверхностями (в отличие, например, от привычной нам простуды) и не является «болезнью грязных рук».

Основной способ распространения вируса — мельчайшие капли слюны и мокроты, содержащиеся в воздухе, выдыхаемом инфицированным, особенно при кашле.

Относительно крупные частицы действительно оседают на поверхностях, но там они довольно быстро высыхают и перестают представлять опасность в течение пары часов. Куда опаснее лёгкие капли, которые могут висеть в воздухе часами и даже сутками.

Особенно долго вирус держится в воздухе в закрытых, плохо проветриваемых помещениях. Именно в таких условиях чаще всего происходят массовые заражения, формируя так называемые кластеры.

На открытом воздухе шансы заразиться COVID-19 гораздо ниже.

4. Маски действительно защищают от вируса

Носить в транспорте и других общественных местах тряпичные маски, закрывающие нос и рот, эксперты ВОЗ советовали с самого начала эпидемии — задолго до того, как во многих странах это стало обязательным.

Многие сомневались в эффективности этой меры: ведь вирусные частицы настолько малы, что без труда проникают через поры любой ткани. Кроме того, ложное ощущение защищенности может заставить человека в маске вести себя более рискованно, чем без неё.

Однако проведённые позже исследования показали, что маски действительно уменьшают распространение вируса. Причем они неплохо защищают от инфекции не только окружающих, но и в значительной степени самого носителя.

Особенно эффективны маски потому, что опасность для окружающих инфицированный начинает представлять почти сразу после заражения, ещё не зная о нем, а вот симптомы у него начинают проявляться значительно позже (если проявляются вообще).

Эксперты рекомендуют по возможности носить не медицинские марлевые повязки, а многослойные тканевые маски многоразового использования. Главное — чтобы маска плотно прилегала к лицу, закрывая нос и рот, но при этом в ней было относительно удобно дышать.

Впрочем, ношение маски не отменяет необходимости соблюдать социальную дистанцию. 5. Лучший способ защиты — прививка

Год назад, когда эпидемия только начиналась, у учёных не было уверенности, что разработать вакцину от нового коронавируса удастся в принципе.

О том, что массовую вакцинацию удастся начать ещё до конца года, не было и речи: даже самые оптимистичные прогнозы обещали появление эффективной вакцины не раньше чем через 16−18 месяцев.

Годовщину расшифровки вирусного генома мир встречает по меньшей мере с четырьмя готовыми вакцинами — и ещё добрым десятком на подходе. В частности, в скором времени должна быть одобрена и вторая российская вакцина, разработанная новосибирским «Вектором».

И хотя вирус продолжает мутировать, учёные уверяют, что уже готовые вакцины не утратят способность обеспечивать иммунную защиту и в будущем.

Полученный в результате прививки иммунитет отличается от естественного, оставшегося после болезни. По данным последних исследований, выздоровевший человек может снова заболеть COVID-19 уже через шесть-восемь месяцев. А вот производители вакцин уверяют, что их препарат дает защиту от вируса аж на два года — хотя с уверенностью говорить об этом можно будет не раньше лета 2022 года.