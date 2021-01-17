Происшествия в воскресенье: ребёнок погиб на пожаре, подросток выпал из окна

Одним абзацем. В ночь на 17 января в Старых Дорогах загорелся жилой дом. На пожаре погиб 7-летний сын хозяйки дома. Сама 33-летняя женщина и её 12-летняя дочь смогли спастись. Они доставлены в больницу. Причины пожара и гибели мальчика устанавливаются. TUT. BY сообщает, что, по предварительной информации, пожар мог начаться из-за перекала печи.

Подросток выпал из окна в Бресте

Ещё две смерти на пожаре

В Бресте 14-летний подросток Роман погиб в ночь на 17 января, он упал с 11 этажа. Как рассказали друзья Романа, они собрались у девушки отметить её день рождения. Не обошлось без спиртного. Рома отпросился у родителей на ночёвку. И примерно в час ночи пошёл проветриться на общий балкон. Когда он долго не возвращался, друзья пошли искать его на балкон и увидели мальчика на земле. В тот момент к нему как раз подъезжала скорая. Парень был единственным ребёнком в семье.

Ночью 17 января поступило сообщение о возгорании дома в деревне Сетча Пуховичского района. В ходе ликвидации пожара были обнаружены тела 64-летней женщины и 44-летнего жителя соседней деревни. По предварительной информации, причиной стал перекал печи. TUT.BY

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Пропавшего жителя Вилейки нашли мёртвым

Житель Вилейки, 57-летний Виктор Баслык, 15 января вышел из дома и не вернулся. В воскресенье 17 января стало известно, что мужчину нашли мёртвым. Будет проводиться расследование. Рэгіянальная газета

Протесты

В разных районах Минска и в некоторых других городах прошли акции протеста, несмотря на 20-градусный мороз. Силовики задерживают людей, и не только на акциях. Так, за флаг на колодце задержан бизнесмен Валерий Остринский. TUT.BY

Задержания в Москве

В воскресенье в московский аэропорт Внуково должен был прилететь политик Алексей Навальный. В аэропорту собрались люди. В какой-то момент ОМОН стал их задерживать. На 19.30 был задержан 21 человек. В том числе задерживали журналистов. Обновлено в 21.02. В итоге самолёт приземлился в Шереметьево, и Алексея Навального задержали в аэропорту. Медуза