Где в Слуцком районе в любое время суток обогреют замерзающих прохожих. Список мест

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Где в Слуцком районе в любое время суток обогреют замерзающих прохожих. Список мест
Весейский сельский дом культуры. Фото: rcntsluck.by

С 16 января 2021 года в учреждениях культуры Слуцкого района круглосуточно работают пункты обогрева. Любой желающий там может выпить горячего чая, согреться и отдохнуть.

Пункты обогрева в Слуцком районе:

  • Бокшицкий сельский дом культуры — аг. Заполье, ул. М. Вечера, 16;
  • Весейский сельский дом культуры — аг. Весея, ул. Покровская, 3;
  • Квасыничский сельский дом культуры — д. Квасыничи, ул. Новая, 12;
  • Леньковский сельский дом культуры — аг. Леньки, ул. Первомайская, 4;
  • Лядненский сельский дом культуры — аг. Лядно, ул. М. Горького, 1А;
  • Селищанский сельский дом культуры — д. Селище, ул. Колхозная, 3А;
  • Шищицкий сельский клуб — д. Шищицы, ул. Новое Село, 3А.