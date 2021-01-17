Где в Слуцком районе в любое время суток обогреют замерзающих прохожих. Список мест

С 16 января 2021 года в учреждениях культуры Слуцкого района круглосуточно работают пункты обогрева. Любой желающий там может выпить горячего чая, согреться и отдохнуть.
Пункты обогрева в Слуцком районе:
- Бокшицкий сельский дом культуры — аг. Заполье, ул. М. Вечера, 16;
- Весейский сельский дом культуры — аг. Весея, ул. Покровская, 3;
- Квасыничский сельский дом культуры — д. Квасыничи, ул. Новая, 12;
- Леньковский сельский дом культуры — аг. Леньки, ул. Первомайская, 4;
- Лядненский сельский дом культуры — аг. Лядно, ул. М. Горького, 1А;
- Селищанский сельский дом культуры — д. Селище, ул. Колхозная, 3А;
- Шищицкий сельский клуб — д. Шищицы, ул. Новое Село, 3А.