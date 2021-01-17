В Старых Дорогах при пожаре погиб 7-летний мальчик. Его сестра и мать в больнице

Сегодня ночью, 17 января, в агрогородке Старые Дороги случилась трагедия. В жилом доме на Московской улице на пожаре погиб 7-летний сын хозяйки дома. Сама 33-летняя женщина и её 12-летняя дочь смогли спастись. Они доставлены в больницу.

По информации пресс-службы МЧС, сообщение о том, что в агрогородке горит жилой дом, поступило в центр оперативного управления Стародорожского районного отдела по чрезвычайным ситуациям 17 января в 03.45.

Хозяйка жилья и её дочь получили ожоги. Они госпитализированы. Но при пожаре погиб сын женщины.

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Анастасия Швайбович, официальный представитель Минского областного управления МЧС, рассказала МЛЫН. BY, что все обстоятельства трагедии, в том числе, причины пожара и гибели ребёнка, будет устанавливать Следственный комитет.

Пожарно-техническая экспертиза определит причину возгорания. Судебно-медицинская установит причину смерти мальчика.