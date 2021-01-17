Динозавры, космос и животные: топ-10 документальных фильмов для детей

Документалки отлично подходят для семейного просмотра. Такие фильмы часто более зрелищные, чем крутые блокбастеры, а пользы от них намного больше. Вот отличная подборка из 10 увлекательных документалок.

1. Полярная история

США, 2007

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Не только в мультфильмах показывают захватывающие приключения животных. В реальном мире их жизнь тоже полна событий. Этот фильм снимали целых 15 лет, чтобы зрители могли во всех подробностях узнать историю взросления двух обитателей Севера. Медвежонок и маленький морж учатся выживать и спасаться от других, более жестоких животных. В фильме много невероятно красивых кадров, а ещё атмосферная музыка.

2. Малыши в дикой природе

США, 2016

Если истории медведей и моржей недостаточно, то из этого фильма можно узнать, как выживают в дикой природе детёныши других видов. Здесь исследуют сходства и различия воспитания разных животных. Львята, например, растут в своих больших семьях — прайдах. А вот о гепардах заботятся только их мамы. Даже детёныши обезьян не живут в одинаковых условиях. Раз уж это фильм о природе, то можно не беспокоиться: вы увидите потрясающе снятые кадры.

3. Птицы 2: Путешествие на край света

Франция, 2014

Создатели рассказывают о самых любимых птицах детей всего мира — императорских пингвинах. Именно они каждый год совершают настоящее путешествие на край света. Каждый год для того, чтобы дать жизнь новому поколению, пингвинам приходится совершать настоящий подвиг. Им предстоит противостоять холоду, голоду, пронизывающему ветру. И выстоять против всех испытаний они могут только сообща, помогая друг другу хранить тепло и следить за птенцами. Понаблюдать за милыми императорскими пингвинами и поддержать их в суровых испытаниях можно в документальном фильме.

4. Дэвид Аттенборо: Жизнь на нашей планете

Великобритания, 2020

Дэвид Аттенборо, кажется, успел исследовать каждый уголок дикой природы на нашей планете. Не зря он считается одним из самых известных натуралистов мира. Но в этом документальном фильме он не только вспоминает о чудесах, которые успел повидать. Телеведущий рассказывает, как на природу повлияли люди (не самым лучшим образом) и к каким изменениям в дальнейшем может привести наше вмешательство. В фильме вы снова сможете полюбоваться красивыми съёмками. А ещё задумаетесь о проблемах экологии и будущем планеты.

5. 2040: Будущее ждёт

Австралия, 2020

Авторы этого фильма также задумались о том, как человек может влиять на природу. И пришли к выводу, что от нас необязательно должен быть один вред. Если люди возьмутся за ум и начнут использовать достижения науки, чтобы решать созданные ими же проблемы, то окажутся в невероятном будущем, которое показано в этом фильме. Конечно, в нем картинка даже слишком идеалистична. Но ведь мечтать не вредно?

6. Океаны

Франция, Швейцария, Испания, США, ОАЭ, 2009

Океаны определённо заслуживают отдельных документальных фильмов. Эта документалка считается одной из лучших. Её снимали больше пяти лет. За это время авторы успели подробно исследовать подводный мир. Картина понравится любителям зрелищного кино и в очередной раз напомнит о том, что человек должен заботиться о природе. Сначала зрители полюбуются морскими пейзажами и познакомятся с самыми разными обитателями океанов. А когда эти волшебные кадры усыпят вашу бдительность, вам напомнят о суровой реальности и покажут масштабы загрязнения океанов.

7. «Галапагосы: На краю земли»

Южная Корея, 2018

Если в предыдущем фильме вас особенно заинтересуют обитатели Галапагосских островов, то обязательно посмотрите о них отдельную документалку. Не зря именно это место вдохновило Чарльза Дарвина на разработку эволюционной теории.

8. Доисторические эры

США, 2017

На Земле есть ещё много необычных существ, но в прошлом их было больше. Если фильмы серии «Парк Юрского периода» не напугали вашего ребёнка, а вызвали интерес к динозаврам, то ему точно стоит посмотреть и документалки о них. Из этого фильма он узнает обо всех динозаврах, которые населяли нашу планету.

9. Пытливые умы: Космос

США, 2015

Если вы посмотрели фильмы об интересных местах и удивительных существах нашей планеты, то самое время вместе с ребёнком отправиться в космос. Из этой документалки вы узнаете, как менялись представления людей о Вселенной и из чего она состоит.

10. Инопланетные миры

Великобритания, 2020

Создатели этого документального сериала решили пофантазировать и попытались представить, как могли бы выглядеть другие планеты и их обитатели. Основывались они на особенностях природы Земли, поэтому показанное в сериале можно считать лишь интересным рассуждением о жизни в других частях Вселенной. Но именно благодаря таким фантазиям смотреть эту документалку не менее интересно, чем художественные фильмы о космосе.