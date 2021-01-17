В отличие от взрослых, видят мир безграничным и полным возможностей. Топ-8 детских изобретений, изменивших мир

17 января во всём мире отмечается День детей-изобретателей. В отличие от взрослых, дети видят мир безграничным и полным возможностей. В то время, пока взрослые сомне­ваются, дети с лёгкостью пробуют. В нашей подборке 8 изобретений, придуманных детьми.

1.Эскимо на палочке

В 1905 году 11-летний Фрэнк Эпперсон из Сан-Франциско размешал свой напиток деревянной палочкой и, отвлёкшись, оставил стакан на крыльце. За ночь смесь превратилась в замороженный продукт. Так появилось на свет первое эскимо на палочке.

Реклама

В 1924 году Эпперсон запатентовал своё изобретение как «заморо­женные кондитерские изделия».

2. Калькулятор

Изобрёл его Блез Паскаль. 18-летний изобретатель решил помочь своему отцу, сборщику налогов, и упростить его работу. Юноша сконструировал необычную машину, снабжённую сцепляющимися зубчатыми колёсами, которая могла оперировать большими числами.

Однако эта новинка никого не заинтересовала, и первый калькулятор ещё три века пролежал на полке.

3. Водные лыжи

4. Снегоход

5. Наушники

В 1922 году 18-летний Ральф Самуэльсон задался вопросом: «Если мы катаемся на лыжах по снегу, то почему не можем использовать их на воде?». И начал воплощать идею в жизнь. Самуэльсон так и не запатентовал своё изобретение. Но показал всей стране, как кататься на водных лыжах, и в 1966 году был признан первым водным лыжником в истории.Семья Жозефа-Армана Бомбардье жила в Квебеке, который с приходом зимы отгораживался от внешнего мира непроходимыми снегами. В 15 лет Жозеф вместе с братом изобрёл двухместные сани с пропеллером в задней части. Вскоре он перешёл на систему воздушного винта. Жозеф-Арман усовершенствовал изобретение и стал выпускать лёгкий двухместный снегоход.

Честер Гринвуд — маленький мальчик из Фармингтон, штат Мэн, был расстроен из-за того, что не мог согреть уши во время катания на коньках зимой. В 15 лет он нашёл решение проблемы. Честер загнул провод в виде двух петель на концах и попросил бабушку сшить меховую опушку на эти петли. Таким образом юный Честер изобрёл наушники. Позже он получил патент и открыл свой бизнес.

6.Батут

7.Шрифт Брайля

8. Тест на онкологическое обследование

Батуты являются весёлым дополнением на любом заднем дворе или в спортивном зале. А изобрёл их 16-летний гимнаст Джордж Ниссен из Айовы. Первый успешный проект он создал, будучи студентом. Он разместил модель в летнем лагере, где подрабатывал, и заслужил всеобщую похвалу. Ниссен понял, что изобрёл что-то невероятное, и начал совершенствовать изобретение для коммерческой цели.В возрасте трёх лет из-за несчастного случая Луи Брайль потерял зрение. Однажды Луи услышал, что французская армия использовала буквенный код для секретных сообщений, которые должны были читаться ночью без огня. Солдаты умели читать слова по точкам и чёрточкам, всего лишь проводя пальцами по странице.

Юный Джек Андрака создал вещь, помогающую диагностировать рак и другие смертельные заболевания. Андрака создал бумажные тестовые полоски, которые погружаются в углеродные нанотрубки. Тест меняется в зависимости от результата, обнаруживая вирус и антигены быстро и точно. Созданный датчик невероятно эффективный и недорогой.

Партнёры публикации:

Instagram — здесь

Instagram — здесь

Instagram — здесь