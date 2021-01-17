«Сделайте большую горку в парке!». Жительница Слуцка видела, как за ГДК мальчик врезался в ограждение

Вчера (16 января. — Прим.ред.) дважды сердце замирало за ту минуту, что ехали по дороге позади Дома культуры.

Там кипит радость и веселье. Настоящее раздолье — горки! За столетия не выдумали лучшей зимней забавы! Зима, снег, душа рвётся летать! И летает с горы прямо в железное ограждение. И не душа, а тело. На моих глазах врезался мальчик. И если бы скорость была чуть больше, то травмы не избежать! Все склоны прогорка за Домом культуры плотно указаны на всем протяжении вдоль дороги. А что поделать? Ведь во всем городе нет другого места лихо прокатиться! И дети не виноваты, ведь перед таким соблазном никто не устоит. Запретами дело не решить, и пост с милицией не поставишь. У нас и так большинство вопросов решают запретом.

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Сделайте большую горку в парке! Она не требует миллионных вложений. В детстве, оно прошло в другом городе, я помню, как катались с больших деревянных горок, просто залитых водой! Сколько веселья! А что есть у случчан? Простую горку и то не могут сделать!

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