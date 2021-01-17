Люди в гневе более восприимчивы к дезинформации, чем те, кто контролирует свои эмоции. Чтобы это установить, учёные показали добровольцам фильм, разозлили их, а затем — устроили викторину.

Результаты исследования опубликованы в журнале Experimental Psychology, пишет PsyPost.

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В эксперименте участвовали 79 человек. Они посмотрели восьмиминутный отрывок из комедии «Защищая твою жизнь». Затем учёные провели с каждым интервью по определённому сценарию. С одними добровольцами общались как обычно, других — сознательно разозлили.

«При нейтральной индукции экспериментатор вёл себя профессионально и вежливо. В индукции гнева — был дезорганизован, пренебрежителен, оскорблял и перебивал участника, терял документы, давал только расплывчатые инструкции», — объяснили учёные.

После интервью добровольцы участвовали в викторине по мотивам фильма. В ней была дезинформация. Например, нужно было ответить на вопрос «На чём сидят Дэниел и Джулия во время разговора, когда Джулия роняет сумочку?». При этом, по сюжету, героиня сумочку не роняла ни разу.

После викторины разгневанных людей рассердили ещё больше: предложили написать о моменте жизни, в который они были злы. «Нейтральная» группа в это время рассказывала о походах в музей.

После этого добровольцы должны были самостоятельно оценить, насколько точно могут вспомнить фильм и какой объём дезинформации они усвоили.

Оказалось, что гнев делает человека более восприимчивым к дезинформации. Разгневанные добровольцы с большей вероятностью неверно приписали фильму фейковые детали из викторины. При этом гнев не влиял на способность распознавать мелочи, действительно присутствующие в киноленте.

Участники в состоянии гнева были больше других уверены в точности своих воспоминаний, хотя они были ложны. А вот уверенность добровольцев в нейтральном состоянии была действительна связана с их высокой точностью.

«С точки зрения исследования, гнев — интересная эмоция. Потому что несколько противоречит традиционным классификациям, в которых она — „негативная“. Влияние гнева на когнитивные способности во многом похоже на влияние „положительной“ эмоции», — сказал Майкл Гольдштейн, автор исследования.