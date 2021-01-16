«Варить» лёд учили канадцы. Кто такой ледовар, в чём сложность этой профессии и для кого заливается арена в Солигорске

16 января свой профессиональный праздник отметили люди совершенно новой для региона профессии. Называется она — ледовар. Такие специалисты появились у нас совсем недавно — чуть более 10 лет назад, когда в Солигорске открылась ледовая арена.

Солигорскую ледовую арену обслуживают 11 человек: пять инженеров и шесть специалистов по обслуживанию льда, холодильной установки и льдозаливочных машин. Так как ледоваров в Беларуси пока не готовят, солигорских специалистов обучали профессионалы из Канады, которые приезжали для этого в Минск.

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О тонкостях профессии и сложностях процесса заливки льда «Кур'еру» рассказал Александр Жаврид, главный инженер Солигорского спортивно-зрелищного комплекса.

Почему заливщиков льда называют ледоварами

Потому что на самом деле лёд «варят». Здесь не просто налил воды и ждёшь, пока она замёрзнет. Подготовка льда — это сложный технологический процесс, который занимает несколько дней. После каждого катания необходимо убрать ледовую крошку и нарастить новый слой. Именно этот этап и можно считать «варкой» льда.

Льдозаливочная машина состоит из двух бункеров. В одном — горячая вода (+60 °С), в другой бункер собирается лёд после его подрезки. Горячая вода замерзает быстрее, чем холодная, лучше заполняет трещины во льду. Подливка с подрезкой производится каждые 45 минут катания.

Как готовят ледовую арену

В бетонном основании арены уложены трубы, по которым циркулирует охладитель. Вначале охлаждается сама плита. Потом на неё заливается вода высотой 1 см и замораживается. После этого лёд подрезается, и на него наносится специальная краска. Сначала её покупали в Канаде, теперь — в России. Краски нужно не менее 260 кг. По краске наносится разметка и реклама. Всё это заливается водой на толщину 4 см. На заморозку уходит не более 4 дней.

Для игры в хоккей нужен лёд с температурой -8 °С, он твёрже, а для фигурного катания — -6 °С.

Один раз в год весь лёд растапливается, проводится капитальный ремонт охладительной системы. И ледовая арена готовится к новому игровому сезону. Требования к качеству льда высокие. Здесь проходят игры чемпионата Республики Беларусь, а также международные и товарищеские встречи. За это время на нашем льду два раза играл в хоккей президент.

Для кого заливается арена

Главными пользователями ледовой арены в Солигорске являются профессиональные хоккеисты клуба «Шахтёр» и учащиеся спортивной школы Солигорска при этом клубе. Также выделяются часы для массового катания.

В 27 группах школы занимаются 302 ученика в возрасте от 6 до 17 лет. С ними работают 11 тренеров. «Наши ученики ежегодно представляют национальные сборные команды на различных соревнованиях, в том числе международного уровня, а также в основном составе ХК „Шахтёр“ (не менее 5 человек). Многие из учеников поступают в вуз по специальности „тренер-преподаватель по хоккею“. При поступлении в школу ребёнку выдаётся форма, а с 9 лет учащиеся полностью обеспечиваются спортивной экипировкой. Летом воспитанники выезжают в спортивно-оздоровительные лагеря», — рассказал «Кур'еру» Артур Сыманович, директор детско-юношеской спортивной школы.