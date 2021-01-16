Уловки маркетологов на одном ярком примере нашего города от жительницы Слуцка

Есть в Слуцке всем известный супермаркет. Широкий ассортимент, приемлемые цены, свежая продукция. Но… Или я такая неразумная, что неправильно понимаю значение слова «всё (весь)», или маркетологи магазина такие «хитровыдуманные»? Начинаем разбираться.

Частенько на стене супермаркета и на рекламных баннерах висят заманчивые акции от магазина. Ну вот например: реклама от 11 декабря 2020-го «/…/ -20% на всё». Крупными буквами «На всё». Ага. Приятненько. Так как живу в двух шагах от магазина, то хватаю кошелёк и — бегом закупаться. Полно народу, стеллажи пестрят яркими цветными акционными ценниками. Но большинство ценников всё же прежние. Народ, раскусив тонкий замысел продавцов, возмущается. Закидываю в корзину нужные мне товары, подхожу на кассу, и тут… сюрприииз! Скидки получились из 12 товаров только на четыре. А почему не НА ВСЁ? А потому что: «Не на всё! Смотрите на сайте магазина перечень всего, что не входит в акцию. Там, под звездочкой (*)». Оппа… Ну тогда, придя домой, заглянем в интернет и в словаре русского языка (В 4-х т. РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под редакцией А. П. Евгеньевой. — 4-е издание, стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999) находим слово «всё, весь» и читаем его значение:

…5) — в значении существительного: всё, всего́ — то, что есть, целиком, без исключения".

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Ну вот же — «Целиком! Без исключения!» А как же понимать тогда вашу рекламу, господа торговцы? Понятно, что «замануха». И, конечно же, я приятно, но удивилась бы, если бы на кассе на ВСЕ товары сделали скидку. И не надо было бы магазину печатать кучу новых акционных ценников. Приятно и удобно. И честно! А так…

Перечень товаров, не участвующих в акции, на сайте магазина занимает даже не две и не три строчки мелким шрифтом. Но ведь тогда и не обманывайте покупателей многообещающими надписями! Ваши (*) на баннерах не расшифрованы! Ай-яй-яй, господа коммерсанты. Нехорошо…

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