Ещё пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси

Пять стран — партнёров ЕС присоединились к третьему пакету санкций Евросоюза в отношении Беларуси. Соответствующее заявление опубликовано 15 января на сайте Совета Евросоюза.

«Страны-кандидаты: Албания, Северная Македония, Черногория и страны европейской зоны свободной торговли — Исландия и Норвегия присоединились к решению Совета ЕС о введении санкций. Они обеспечат соответствие своей национальной политики этому решению совета. Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его», — сказано в заявлении.

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Как пишет TUT. BY, 17 декабря 2020 года Евросоюз принял третий пакет санкций в отношении белорусских властей и бизнеса. В этот список вошли 29 физических и семь юридических лиц, в том числе ОАО «140 ремонтный завод», ОАО «Агат — электромеханический завод», ОАО «МЗКТ», ЗАО «Белтехэкспорт», Государственное учреждение «Главное хозяйственное управление» Управления делами Президента Республики Беларусь, Dana Holdings и ООО «Синезис».

В первом санкционном пакете против Беларуси, который был принят ЕС 2 октября, значились 40 белорусских официальных лиц — силовиков (представителей МВД и КГБ) и членов ЦИК, в отношении которых были введены персональные ограничения. Второй пакет санкций был принят 6 ноября: Евросоюз ввёл ограничения в отношении Александра Лукашенко и 14 высокопоставленных чиновников, в том числе:

Виктора Лукашенко , помощника президента;

, помощника президента; Игоря Сергеенко, главы Администрации президента;

главы Администрации президента; Ивана Тертеля, руководителя КГБ;

руководителя КГБ; Ивана Носкевича, начальника Следственного комитета;

начальника Следственного комитета; Андрея Павлюченко, главы ОАЦ;

главы ОАЦ; Натальи Эйсмонт, пресс-секретаря Лукашенко и других.

12 января 2021 года Александр Лукашенко анонсировал ответные санкции в отношении стран Запада и приказал поддержать предприятия, попавшие в чёрный список Евросоюза.