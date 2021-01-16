В Слуцке зафиксирован рекорд минусовой температуры

Рекорды холода зафиксированы в ночь на 16 января на пяти метеостанциях Витебской, Минской и Могилёвской областей. Об этом свидетельствует проведённый БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by, передают naviny. by

Самая низкая температура зафиксирована в Слуцке — 26,8 градуса мороза. Прежний антирекорд ночи для нашего райцентра составлял 26 градусов ниже нуля (в 1987 году).

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В Минске температура воздуха опустилась до минус 20,7 градуса. Последний раз холоднее было 11 января 2019 года (22,1), до этого — 7−9 января 2017 года (25,1; 24,9; 21,1 градуса).

Абсолютный минимум ночи для всей страны — 40,6 градуса мороза 16 января 1940 года, для Минска — 35,4 в том же году.

Стоит отметить, что в эти дни год назад (15−17 января) на белорусских метеостанциях было зафиксировано 37 рекордов тепла, при этом 15 января установлен новый максимум для всей страны с начала инструментальных метеонаблюдений (плюс 8,1 градуса в Бресте).

В ближайшие дни очень холодная погода сохранится.