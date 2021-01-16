В Слуцке прошла областная олимпиада по информатике. Наши школьники взяли 6 дипломов (и 34 по другим предметам)

В Слуцке состоялся III этап республиканской олимпиады по информатике. Учащиеся СШ № 5, СШ № 6, СШ № 9 и СШ № 11 завоевали шесть дипломов.
С 11 по 15 января в Минской области, в том числе и в Слуцке, проходил третий этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам, сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.
Команду Слуцкого района представляли 77 участников по 15 учебным предметам. Школьники завоевали 40 дипломов: 4 диплома I степени, 14 дипломов II степени, 22 диплома III степени:
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- Гимназия № 1 — 12 дипломов (1 — I степени, 4 — II степени, 7 — III степени).
- Средняя школа № 11 — 9 дипломов (2 — I степени, 2 — II степени, 5 — III степени).
- Гимназия № 2 — 5 дипломов (1 — I степени, 3 — II степени, 1 — III степени).
- Средняя школа № 10 им. С.Ф. Рубанова — 3 диплома (2 — II степени, 1 — III степени).
- Средняя школа № 5 — 2 диплома (III степени).
- Средняя школа № 6 — 2 диплома (1 — II степени, 1 — III степени).
- Средняя школа № 13 — 2 диплома (1 — II степени, 1 — III степени).
- Средняя школа № 8 — диплом III степени.
- Средняя школа № 9 — диплом II степени.
- Средняя школа № 12 — диплом III степени.
- Исернский УПК ясли-сад — средняя школа — диплом III степени по географии.
- Селищанская средняя школа — диплом III степени по истории.