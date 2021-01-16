В Слуцке прошла областная олимпиада по информатике. Наши школьники взяли 6 дипломов (и 34 по другим предметам)

В Слуцке состоялся III этап республиканской олимпиады по информатике. Учащиеся СШ № 5, СШ № 6, СШ № 9 и СШ № 11 завоевали шесть дипломов.

С 11 по 15 января в Минской области, в том числе и в Слуцке, проходил третий этап республиканской олимпиады по 18 учебным предметам, сообщает управление по образованию Слуцкого райисполкома.

Команду Слуцкого района представляли 77 участников по 15 учебным предметам. Школьники завоевали 40 дипломов: 4 диплома I степени, 14 дипломов II степени, 22 диплома III степени:

Реклама