Три дня суда над слуцким блогером Неронским. Выбрали самое главное

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12 января начался судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Это первый суд по так называемому «делу Тихановского». На момент публикации прошло три судебных заседания — 12, 13 и 14 января. Что на них стало известно — читайте в обзоре «Кур'ера».

В чём обвиняют случчанина?

Владимира Неронского задержали 5 мая 2020 года в Могилёве вместе с Сергеем Тихановским и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая он беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. 17 июня стало известно, что слуцкого блогера привезли в СИЗО на Володарского в Минске.

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Его обвиняют по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 369 (оскорбление представителя власти). По последней статье потерпевшим проходит Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома.

Отметим, на первом судебном заседании прокурор оглашал обвинения Владимира Неронского около 40 минут.

Первый суд по «делу Тихановского». Судят слуцкого блогера Владимира Неронского, потерпевший - Андрей Янчевский
Владимир Неронский в суде 12 января. Фото: spring96.org

Что за обвинение в оскорблении?

Суд просмотрел более 15 видеороликов «Слуцк для жизни», где блогер рассказывает о проблемах Слуцка и случчан, обращается к чиновникам, прокурорам, судьям и призывает их к справедливости.

В этих видеороликах усматривается публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома. Согласно обвинению, своими словами «такой мэр не нужен», «лицемер» и другими Неронский подрывал авторитет главы местной власти.

Владимир Неронский объяснил в суде, что конфликт с Янчевским начался во время поездки в Сороги. «Они запахали дорогу к кладбищу, которое многие годы посещали местные жители. На встрече Янчевского с местными старик спросил его, почему они это сделали. Тогда Янчевский ему ответил: „Заткнись, или вызову милицию“. Я возмутился — и на эмоциях назвал мэра х*ром», — пояснил в суде Неронский.

Андрей Янчевский тоже присутствовал в суде. Ни материальных, ни моральных требований он не выдвигал. Сказал, что пообещал это матери Неронского, которая приходила к нему на приём просить за сына.

«Стали появляться эти ролики. Я вначале не обращал внимания, но знакомые стали возмущаться. Я посмотрел и тоже возмутился. Решил принять меры, — рассказывал в суде Янчевский. — По этим роликам видно, что Владимир верил людям, которые как бы пострадали от действий властей. Он брался их защищать, эмоционально выражался обо мне и действиях властей. В первом ролике он обо мне хорошо говорил, а потом, после ролика с Тихановским, его мнение изменилось — думаю, под влиянием…».

В завершение своей речи Андрей Янчевский сказал: «Человек всё признал, попросил прощения, времени столько прошло, столько он сидит. В моём понимании, он уже должен был всё понять».

По данной статье блогер признал себя виновным: «Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался».

Первый суд по «делу Тихановского». Судят слуцкого блогера Владимира Неронского, потерпевший - Андрей Янчевский
Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома, на суде Неронского. Фото: spring96.org
После допроса Андрей Янчевский больше не появлялся на заседаниях.

Что за обвинение в беспорядках?

Согласно обвинению, Владимир Неронский, будучи активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилёве. Средство совершения преступления — канал на YouTube и телеграм-канал «Страна для жизни».

Блогера обвиняют в администрации канала «Слуцк для жизни», разместившего видеоролики, содержащие «призывы к широкому кругу лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с вопиющим неповиновением законным требованиям государственных чиновников или вызвавшим нарушение работы транспорта, бизнеса, учреждения или организации». Такие обращения следствие увидело в видеороликах Владимира Неронского «Дорога на Минск», «Все приезжайте в посёлок Дружный Евроопт», «Задержание Дружный ТЭЦ-5», которые собрали до 40 тысяч просмотров.

По этой статье Владимир Неронский признал себя виновным частично и очень эмоционально отреагировал на обвинения в организации митинга 29 мая в Гродно:
«Это вообще маразм! Я сидел в СИЗО с 6 мая. Что после этого было — я не знаю! До чего дошёл абсурд, что меня обвиняют в событиях, где меня не было!»

Кроме этого, слуцкий блогер заявил, что Тихановский ему не доверял, поэтому он в принципе не может ничего знать: «Я хочу отметить, что Тихановский мне не доверял. Кто-то сказал ему, что я из КГБ — „засланный казачок“. Я тогда очень удивился, что он так на меня реагирует. Поэтому он мне не доверял. Мы с ним так и не нашли общий язык. /…/ У нас с Тихановским были разные взгляды. Я очень дерзко говорил о власти, а Тихановский сказал, что нельзя так эмоционально высказываться. /…/ Понимаете, у меня не могло быть никаких договорённостей, потому что Тихановский мне не доверял».

Неронский считает, что за деяния, которые ему инкриминируют, он уже отбыл наказание: «За что меня судят? За организацию мероприятий я уже отсидел 40 суток. За каждое видео, которое мы смотрели в суде, мне давали „сутки“. Меня уже наказали».

Неронский — о своём заключении

Владимир Неронский рассказал на суде, что за восемь месяцев под стражей перенёс микроинсульт, переболел COVID-19, а также принудительно был направлен на психиатрическую экспертизу.

«За 5 лет люди столько не испытывают, сколько я пережил за эти 253 дня. Меня пытали в чистом виде 253 дня. Они убивают меня морально, лучше бы дубинкой били», — сказал он.

В первый день процесса Неронский, обратившись к судье, рассказал: «Я хочу сказать вам, чтобы вы понимали меня как человека. Я провёл 152 дня в тюрьме. 60 дней — в одиночке. 21 раз за всё время я сходил в душ. 12 этапов, 24 полных обыска, 5 дней на свежем воздухе. Прошло 50 судов, 90 заключённых. Жить в одной „хате“ с головорезами и оставаться человеком… [Неронский плачет] За эти 152 дня я ни разу не пожалел, что попал в тюрьму. Тюрьма человеку полезна, но через полгода человек привыкает к тюрьме и считает её своим вторым домом, а через полгода человек вообще забывает о свободе. Тюрьмой меня пугать бесполезно, я не боюсь тюрьмы. Я просто хочу попросить прощения у своей семьи. В моём ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся догола, чтобы нас не укусили вши. Меня три дня держали в специальной „хате“ на Окрестина, где меня ели клопы».

Суд над слуцким блогером Владимиром Неронским продолжается. Второй день судебного процесса (онлайн)
Владимир Неронский в суде разговаривает со своей женой. Фото: spring96.org
Неронский сообщил на суде, что его дважды отправляли в карцер. Один раз — за разговор в СИЗО с Сергеем Тихановским. «Мне сказали, что Тихановский сидит в „хате“ № 15. Мне открыли „кормушку“ и ушли ждать в конец коридора. Провоцировать. Я постучал и сказал: „Сергей, это „Слуцк для жизни“, держись!“. А он мне: „Вова, это ты?“. Ко мне сразу же подбежали», — рассказал Неронский. За этот проступок его отправили на 6 суток в карцер.

«Он специально для „политических“. „Кормушка“ там закрыта и воздух не попадает. Душат так. Там вода льётся 24 часа, люди на третий день сходят с ума», — рассказал он.

Владимир Неронский эмоционально утверждал, что он никогда не призывал людей к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок: «Довели до братоубийственной ситуации в стране. Что вы натворили 9 и 10 [августа]! Гражданскую войну устроили! Это я сделал? Что вы сделали, когда я сидел в тюрьме, — людей убили!».

Когда прокурор приступил к уточнению вопросов по показаниям, Неронский эмоционально заявил, что больше не будет отвечать на эти вопросы:

«И всё равно что я скажу — вы всё равно меня посадите! Конечно, этот суд будет показательным, и я хочу, чтобы весь мир посмотрел! Нет ни одного доказательства моей вины. Где я был виноват — там я признался, я сидел за это. За что я вообще сидел? Мне полгода ничего не говорили. Полгода! Вся моя семья была в неведении. Всё, закрывайте эту тему, я больше отвечать не буду! Судья, выносите приговор, на сколько вам угодно, и я поехал».

Следующий судебный процесс состоится 20 января в 10.00.

Ранее:

В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским