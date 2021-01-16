Три дня суда над слуцким блогером Неронским. Выбрали самое главное

12 января начался судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Это первый суд по так называемому «делу Тихановского». На момент публикации прошло три судебных заседания — 12, 13 и 14 января. Что на них стало известно — читайте в обзоре «Кур'ера».

В чём обвиняют случчанина?

Владимира Неронского задержали 5 мая 2020 года в Могилёве вместе с Сергеем Тихановским и другими членами команды «Страна для жизни». С 8 мая он беспрерывно отбывал 40 суток административного ареста. Когда и где происходили административные суды над ним — никто не знал. 17 июня стало известно, что слуцкого блогера привезли в СИЗО на Володарского в Минске.

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Его обвиняют по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 369 (оскорбление представителя власти). По последней статье потерпевшим проходит Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома.

Отметим, на первом судебном заседании прокурор оглашал обвинения Владимира Неронского около 40 минут.

Что за обвинение в оскорблении?

Суд просмотрел более 15 видеороликов «Слуцк для жизни», где блогер рассказывает о проблемах Слуцка и случчан, обращается к чиновникам, прокурорам, судьям и призывает их к справедливости.

В этих видеороликах усматривается публичное оскорбление председателя Слуцкого райисполкома. Согласно обвинению, своими словами «такой мэр не нужен», «лицемер» и другими Неронский подрывал авторитет главы местной власти.

Владимир Неронский объяснил в суде, что конфликт с Янчевским начался во время поездки в Сороги. «Они запахали дорогу к кладбищу, которое многие годы посещали местные жители. На встрече Янчевского с местными старик спросил его, почему они это сделали. Тогда Янчевский ему ответил: „Заткнись, или вызову милицию“. Я возмутился — и на эмоциях назвал мэра х*ром», — пояснил в суде Неронский.

Андрей Янчевский тоже присутствовал в суде. Ни материальных, ни моральных требований он не выдвигал. Сказал, что пообещал это матери Неронского, которая приходила к нему на приём просить за сына.

«Стали появляться эти ролики. Я вначале не обращал внимания, но знакомые стали возмущаться. Я посмотрел и тоже возмутился. Решил принять меры, — рассказывал в суде Янчевский. — По этим роликам видно, что Владимир верил людям, которые как бы пострадали от действий властей. Он брался их защищать, эмоционально выражался обо мне и действиях властей. В первом ролике он обо мне хорошо говорил, а потом, после ролика с Тихановским, его мнение изменилось — думаю, под влиянием…».

В завершение своей речи Андрей Янчевский сказал: «Человек всё признал, попросил прощения, времени столько прошло, столько он сидит. В моём понимании, он уже должен был всё понять».

По данной статье блогер признал себя виновным: «Прошу прощения у господина Янчевского, я действительно ошибался». После допроса Андрей Янчевский больше не появлялся на заседаниях.

Что за обвинение в беспорядках?

Согласно обвинению, Владимир Неронский, будучи активистом «Страны для жизни», вступил в сговор с Сергеем Тихановским с целью организации групповых акций, грубо нарушающих общественный порядок в Гомеле, Мозыре, Бресте, Минске, Слуцке, Гродно и Могилёве. Средство совершения преступления — канал на YouTube и телеграм-канал «Страна для жизни».

Блогера обвиняют в администрации канала «Слуцк для жизни», разместившего видеоролики, содержащие «призывы к широкому кругу лиц принять участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и связанных с вопиющим неповиновением законным требованиям государственных чиновников или вызвавшим нарушение работы транспорта, бизнеса, учреждения или организации». Такие обращения следствие увидело в видеороликах Владимира Неронского «Дорога на Минск», «Все приезжайте в посёлок Дружный Евроопт», «Задержание Дружный ТЭЦ-5», которые собрали до 40 тысяч просмотров.

По этой статье Владимир Неронский признал себя виновным частично и очень эмоционально отреагировал на обвинения в организации митинга 29 мая в Гродно:

«Это вообще маразм! Я сидел в СИЗО с 6 мая. Что после этого было — я не знаю! До чего дошёл абсурд, что меня обвиняют в событиях, где меня не было!»

Кроме этого, слуцкий блогер заявил, что Тихановский ему не доверял, поэтому он в принципе не может ничего знать: «Я хочу отметить, что Тихановский мне не доверял. Кто-то сказал ему, что я из КГБ — „засланный казачок“. Я тогда очень удивился, что он так на меня реагирует. Поэтому он мне не доверял. Мы с ним так и не нашли общий язык. /…/ У нас с Тихановским были разные взгляды. Я очень дерзко говорил о власти, а Тихановский сказал, что нельзя так эмоционально высказываться. /…/ Понимаете, у меня не могло быть никаких договорённостей, потому что Тихановский мне не доверял».

Неронский считает, что за деяния, которые ему инкриминируют, он уже отбыл наказание: «За что меня судят? За организацию мероприятий я уже отсидел 40 суток. За каждое видео, которое мы смотрели в суде, мне давали „сутки“. Меня уже наказали».

Неронский — о своём заключении

Владимир Неронский рассказал на суде, что за восемь месяцев под стражей перенёс микроинсульт, переболел COVID-19, а также принудительно был направлен на психиатрическую экспертизу.

«За 5 лет люди столько не испытывают, сколько я пережил за эти 253 дня. Меня пытали в чистом виде 253 дня. Они убивают меня морально, лучше бы дубинкой били», — сказал он.

В первый день процесса Неронский, обратившись к судье, рассказал: «Я хочу сказать вам, чтобы вы понимали меня как человека. Я провёл 152 дня в тюрьме. 60 дней — в одиночке. 21 раз за всё время я сходил в душ. 12 этапов, 24 полных обыска, 5 дней на свежем воздухе. Прошло 50 судов, 90 заключённых. Жить в одной „хате“ с головорезами и оставаться человеком… [Неронский плачет] За эти 152 дня я ни разу не пожалел, что попал в тюрьму. Тюрьма человеку полезна, но через полгода человек привыкает к тюрьме и считает её своим вторым домом, а через полгода человек вообще забывает о свободе. Тюрьмой меня пугать бесполезно, я не боюсь тюрьмы. Я просто хочу попросить прощения у своей семьи. В моём ИВС сейчас нет отопления. Мы бреемся догола, чтобы нас не укусили вши. Меня три дня держали в специальной „хате“ на Окрестина, где меня ели клопы». Неронский сообщил на суде, что его дважды отправляли в карцер. Один раз — за разговор в СИЗО с Сергеем Тихановским. «Мне сказали, что Тихановский сидит в „хате“ № 15. Мне открыли „кормушку“ и ушли ждать в конец коридора. Провоцировать. Я постучал и сказал: „Сергей, это „Слуцк для жизни“, держись!“. А он мне: „Вова, это ты?“. Ко мне сразу же подбежали», — рассказал Неронский. За этот проступок его отправили на 6 суток в карцер.

«Он специально для „политических“. „Кормушка“ там закрыта и воздух не попадает. Душат так. Там вода льётся 24 часа, люди на третий день сходят с ума», — рассказал он.

Владимир Неронский эмоционально утверждал, что он никогда не призывал людей к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок: «Довели до братоубийственной ситуации в стране. Что вы натворили 9 и 10 [августа]! Гражданскую войну устроили! Это я сделал? Что вы сделали, когда я сидел в тюрьме, — людей убили!».

Когда прокурор приступил к уточнению вопросов по показаниям, Неронский эмоционально заявил, что больше не будет отвечать на эти вопросы:

«И всё равно что я скажу — вы всё равно меня посадите! Конечно, этот суд будет показательным, и я хочу, чтобы весь мир посмотрел! Нет ни одного доказательства моей вины. Где я был виноват — там я признался, я сидел за это. За что я вообще сидел? Мне полгода ничего не говорили. Полгода! Вся моя семья была в неведении. Всё, закрывайте эту тему, я больше отвечать не буду! Судья, выносите приговор, на сколько вам угодно, и я поехал».

Следующий судебный процесс состоится 20 января в 10.00.

Ранее:

В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским