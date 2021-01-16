В 2020 году охотников в Слуцке и Солигорске наказывали чаще, чем рыбаков

В 2020 году выявлено 149 нарушений природоохранного законодательства. Об этом «Кур'еру» рассказал Дмитрий Рудько, старший госинспектор Солигорской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира.
Сколько и какие выявлены нарушения
- 40 нарушений в сфере ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.
- 10 нарушений в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства.
- 70 фактов нарушений правил лесопользования. Выявлено 1866,54 куб. метра незаконных рубок деревьев.
- 29 прочих нарушений.
Для сравнения, год назад в сфере охоты было выявлено 7 нарушений, в рыболовстве — 52, в лесопользовании — 80. Незаконно срублено 86 кубометров деревьев.
Что изъято
- 62 сети общей длиной 2 километра 69 метров
- 19 единиц прочих орудий рыболовства
- 38,2 кг незаконно добытой рыбы (изъято, сдано, вменено, уничтожено)
- 121,1 кг дичемясной продукции (изъято, сдано, вменено, уничтожено)
- 11 единиц огнестрельного оружия, 10 из них — незарегистрированные
- 7 единиц прочих запрещённых орудий охоты.
Год назад огнестрельного оружия было изъято меньше — 9 единиц, из которых 5 были не зарегистрированы. Более чем в два раза чаще изымались сети — 170 единиц протяжённостью 8 километров, 32 орудия рыболовства и 65 килограммов незаконно добытой рыбы.
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