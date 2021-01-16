В 2020 году охотников в Слуцке и Солигорске наказывали чаще, чем рыбаков

В 2020 году выявлено 149 нарушений природоохранного законодательства. Об этом «Кур'еру» рассказал Дмитрий Рудько, старший госинспектор Солигорской межрайонной инспекции по охране животного и растительного мира.

Сколько и какие выявлены нарушения



40 нарушений в сфере ведения рыболовного хозяйства и рыболовства.

10 нарушений в сфере охоты и ведения охотничьего хозяйства.

70 фактов нарушений правил лесопользования. Выявлено 1866,54 куб. метра незаконных рубок деревьев.

29 прочих нарушений.

Для сравнения, год назад в сфере охоты было выявлено 7 нарушений, в рыболовстве — 52, в лесопользовании — 80. Незаконно срублено 86 кубометров деревьев.

Что изъято



62 сети общей длиной 2 километра 69 метров

19 единиц прочих орудий рыболовства

38,2 кг незаконно добытой рыбы (изъято, сдано, вменено, уничтожено)

121,1 кг дичемясной продукции (изъято, сдано, вменено, уничтожено)

11 единиц огнестрельного оружия, 10 из них — незарегистрированные

7 единиц прочих запрещённых орудий охоты.

Год назад огнестрельного оружия было изъято меньше — 9 единиц, из которых 5 были не зарегистрированы. Более чем в два раза чаще изымались сети — 170 единиц протяжённостью 8 километров, 32 орудия рыболовства и 65 килограммов незаконно добытой рыбы.