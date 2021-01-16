Что? Где? Когда? Всё о вакцинации от коронавируса (топ-14 вопросов)

Белорусский Минздрав зарегистрировал российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Базовые сведения о вакцинации от коронавируса для белорусов предоставили NAVINY.BY.

1. Когда начнётся массовая вакцинация для всех групп населения?

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Первый этап массовой вакцинации от коронавируса стартовал в январе, когда в страну была доставлена первая крупная партия российской вакцины «Спутник V» в объёме 20 тысяч доз. Первоочерёдное право на вакцину от коронавируса получили наиболее уязвимые группы: медики, педагоги, работники торговли и транспорта. Минздрав на этом этапе планирует привить 200 тысяч человек.

Дату начала второго этапа массовой иммунизации, когда вакцина от коронавируса станет доступной для остальных граждан, не называют. Это, вероятно, связано с неопределённостью сроков поставок российской вакцины.

До конца мая планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек, а затем выйти на показатель в 5,5 млн вакцинированных.

2. Чем прививают в Беларуси?

21 декабря 2020 года регистрационное удостоверение в Беларуси получила вакцина от коронавируса российского производства — «Спутник V». На 12 января 2021 года это единственная вакцина, имеющая официальный статус в Беларуси.

К концу февраля — началу марта планируется запустить производство этой вакцины внутри страны на базе РУП «Белмедпрепараты», а позднее — на витебском предприятии «БелВитунифарм».

Министерство здравоохранения оценивает объём производства в сотнях тысяч доз.

В планах Минздрава организовать доступ граждан к вакцинам других производителей в количестве 5−6 наименований. Сроки и производители не называются.

«Минздрав завершает переговоры с компаниями-разработчиками», — сообщила 12 января пресс-служба ведомства.

3. Где вакцинируют?

В первую фазу массовой вакцинации ведение инъекций осуществляется на базе государственных медицинских учреждений — поликлиник, больниц, госпиталей и т. п.

4. Каким способом вакцинируют?

«Спутник V» — двухфазная вакцина. Инъекцию делают в предплечье. Вторая фаза при отсутствии противопоказаний вводится на 21-е стуки после введения первой.

5. Что делают перед прививкой?

Перед вакцинацией предупреждают о побочных реакциях на прививку (в первые часы может подняться температура), измеряют давление, температуру.

Пациент подписывает документ о добровольном информированном согласии на прививку. Вам должны быть разъяснены противопоказания и побочные эффекты.

6. Нужно ли сдавать ПЦР-тест перед прививкой?

Как сообщили в одной из городских поликлиник Минска, где уже началась вакцинация, в инструкции к вакцине не содержится требование делать тест на наличие коронавируса в организме пациента.

Однако российские СМИ сообщают, что перед вакцинацией необходимо пройти «лабораторные исследования на наличие коронавируса или иммуноглобулинов типа G», то есть сдать ПЦР-тест.

7. Обязательно ли вакцинироваться?

Закон Беларуси «О здравоохранении» говорит о добровольности вакцинирования. Хотите — прививайтесь, не хотите — не прививайтесь.

8. Кто несёт ответственность за ухудшение здоровья после вакцинации?

Учитывая добровольность вакцинирования и то, что перед процедурой человек подписывает документ об информированном на неё согласии, юридически ответственность за ухудшение состояния пациент несёт сам.

9. Сколько стоит?

По состоянию на 12 января прививки от коронавируса пациенты получают бесплатно. Это общемировая практика в условиях пандемии.

При этом стоимость «Спутника V» — около 25 долларов, американской Pfizer — около 39 долларов, ещё одна американская вакцина Moderna дороже всех — около 50−70 долларов.

10. Какова эффективность вакцины «Спутник V»

Эффективность вакцины оценивается в 91,4%. Это процент людей, у которых после прививки вырабатываются антитела в достаточном количестве.

11. Какова долгосрочная безопасность вакцины «Спутник V»?

Безопасность вакцин от коронавируса в долгосрочной перспективе оценить сейчас нет возможности ввиду дефицита времени.

Скептики поспешного вакцинирования говорят о том, что не понятно, какие впоследствии могут быть иммунологические сдвиги в организме. Нет гарантии и подтвержденных данных о том, что заражение коронавирусом вакцинированного человека не даст сверхмощную реакцию — и заболевание будет иметь более тяжёлое течение.

12. Есть ли противопоказания к вакцинации «Спутником V»?

Острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Подъём температуры тела до 37 °C и выше в день вакцинации. «Спутник V» противопоказан беременным и кормящим грудью: эффективность и безопасность этой прививки для таких пациентов не доказана и даже не изучалась. Возраст до 18 лет. Гиперчувствительность к какому-либо компоненту «Спутника V». Введение второго компонента вакцины противопоказано, если наблюдаются осложнения после первого введения препарата: анафилактический шок, тяжёлые аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40 °C и т. д.

13. Для пациентов с какими заболеваниями вакцинация представляет риск?

К вакцинации от коронавируса стоит отнестись с осторожностью пациентам с:

х роническими заболеваниями печени и почек,

саха рным диабетом,

рным диабетом, тяжёлыми заболеваниями системы кроветворения,

эпилепсией,

инсультом,

заболеваниями ЦНС,

заболеваниями сердечно-сосудистой системы,

первичными и вторичными иммунодефицитами,

аутоиммунными заболеваниями,

заболеваниями лёгких,

астмой,

метаболическим синдромом,

аллергическими реакциями,

атопией,

заболеваниями кожи типа экземы.

14. Есть ли у «Спутника V» побочные эффекты?

В лёгкой и средней степени выраженности у пациентов после прививки могут появиться следующие побочные эффекты:

озноб,

повышение температуры тела,

артралгия,

миалгия,

астения,

недомогание,

головные боли,

болезненность в месте инъекции, отёк и/или зуд,

гиперемия.

В этом случае зачастую пациентам назначают нестероидные противовоспалительные средства.

Реже после вакцинации жалуются на: