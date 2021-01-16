Традиционно окунуться в крещенскую купель можно в деревне Покрашево, а ещё сделают иордань на водоёме в 14-м городке. В городской бане в этом году её не будет. А взять освящённую воду можно почти во всех храмах Случчины.
Купание в Крещение. Места
1. Водоём в 14-м городке
В 14-м городке инициативные случчане сделают прорубь на искусственном водоёме. И хотя он расположен на частной территории, на Крещение там сможет окунуться любой желающий. Это можно будет сделать уже с вечера 18 января, а потом весь день 19 января.
Как рассказал «Кур'еру» владелец водоёма, в этом году к организации крещенских купаний они подойдут более основательно — сделают новый удобный спуск, установят палатку, где люди смогут переодеться, разведут костёр. Сейчас решается вопрос, как организовать горячий чай.2. Деревня Покрашево
На источнике в деревне Покрашево «окунальщики» появятся уже в ночь с 18 на 19 января.
Освящённая вода
На Крещение набрать освящённой воды можно почти во всех храмах Случчины.
Кафедральный собор святого Архангела Михаила
Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, 90 (11-й городок)
Раздача воды:
- понедельник, 18 января — с 10.00 до 18.00;
- вторник, 19 января — с 7.00 до 18.00.
Храм святого преподобного Паисия Святогорца
Адрес: Слуцк, улица Магистральная (микрорайон «Чехова»)
- вторник, 19 января — после службы, примерно с 11.00.
Храм бессребреников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии Слуцкой
Адрес: Слуцк, ул. Стародорожская, 22
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 11.00.
Храм благоверного князя Александра Невского
Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 59А
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.00.
Храм иконы Божией Матери «Целительница»
Адрес: Слуцк, 2-й пер. М. Богдановича, 10а
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.00.
Храм святителя Николая Чудотворца
Адрес: аг. Лучники, ул. Юбилейная, 12
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.30.
Храм святой праведной Софии, княгини Слуцкой
Адрес: аг. Вежи
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.00.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: д. Серяги
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.00.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: аг. Весея
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 9.00.
Храм святителя Николая Чудотворца
Адрес: аг. Лядно
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 9.00.
Храм святого Архангела Михаила
Адрес: д. Сороги
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 00.00.
Храм Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: д. Болотчицы
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 9.00.
Храм преподобного Симеона Столпника
Адрес: д. Борок
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 8.30.
Храм Рождества Пресвятой Богородицы
Адрес: аг. Греск
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 10.00.
Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких агрогородка Гацук
Адрес: аг. Гацук
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 13.00.
Храм Преображения Господня
Адрес: аг. Гольчичи
Освящение воды:
- вторник, 19 января — 11.00.