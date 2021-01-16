Традиционно окунуться в крещенскую купель можно в деревне Покрашево, а ещё сделают иордань на водоёме в 14-м городке. В городской бане в этом году её не будет. А взять освящённую воду можно почти во всех храмах Случчины.

Купание в Крещение. Места

1. Водоём в 14-м городке

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В 14-м городке инициативные случчане сделают прорубь на искусственном водоёме. И хотя он расположен на частной территории, на Крещение там сможет окунуться любой желающий. Это можно будет сделать уже с вечера 18 января, а потом весь день 19 января.

Как рассказал «Кур'еру» владелец водоёма, в этом году к организации крещенских купаний они подойдут более основательно — сделают новый удобный спуск, установят палатку, где люди смогут переодеться, разведут костёр. Сейчас решается вопрос, как организовать горячий чай. 2. Деревня Покрашево

На источнике в деревне Покрашево «окунальщики» появятся уже в ночь с 18 на 19 января.

Освящённая вода

На Крещение набрать освящённой воды можно почти во всех храмах Случчины.

Кафедральный собор святого Архангела Михаила

Адрес: Слуцк, ул. Социалистическая, 90 (11-й городок)



Раздача воды:

понедельник, 18 января — с 10.00 до 18.00;

вторник, 19 января — с 7.00 до 18.00.

Храм святого преподобного Паисия Святогорца

Адрес: Слуцк, улица Магистральная (микрорайон «Чехова»)

вторник, 19 января — после службы, примерно с 11.00.

Храм бессребреников Космы и Дамиана женского монастыря в честь праведной Софии Слуцкой

Адрес: Слуцк, ул. Стародорожская, 22

Освящение воды:

вторник, 19 января — 11.00.

Храм благоверного князя Александра Невского

Адрес: Слуцк, ул. Виленская, 59А

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.00.

Храм иконы Божией Матери «Целительница»

Адрес: Слуцк, 2-й пер. М. Богдановича, 10а

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.00.

Храм святителя Николая Чудотворца

Адрес: аг. Лучники, ул. Юбилейная, 12

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.30.

Храм святой праведной Софии, княгини Слуцкой

Адрес: аг. Вежи

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: д. Серяги

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: аг. Весея

Освящение воды:

вторник, 19 января — 9.00.

Храм святителя Николая Чудотворца

Адрес: аг. Лядно

Освящение воды:

вторник, 19 января — 9.00.

Храм святого Архангела Михаила

Адрес: д. Сороги

Освящение воды:

вторник, 19 января — 00.00.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы

Адрес: д. Болотчицы

Освящение воды:

вторник, 19 января — 9.00.

Храм преподобного Симеона Столпника

Адрес: д. Борок

Освящение воды:

вторник, 19 января — 8.30.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Адрес: аг. Греск

Освящение воды:

вторник, 19 января — 10.00.

Приход в честь святых праведной княгини Софии и мученика младенца Гавриила Слуцких агрогородка Гацук

Адрес: аг. Гацук



Освящение воды:

вторник, 19 января — 13.00.

Храм Преображения Господня

Адрес: аг. Гольчичи



Освящение воды: