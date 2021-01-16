Не снимайте обувь на морозе, иначе ваши обмороженные конечности распухнут. И другие советы слуцких спасателей

Несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе, рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.

Не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта. Не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми. Носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой. Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом. На морозе избегайте контакта голой кожи с металлом. Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег и т. д. Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови. Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи. Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете её снова надеть. Если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками. Как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд. Если у вас заглохла машина вдали от населённого пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль. Прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше. Не выходите на мороз с влажными волосами после душа.