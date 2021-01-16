Не снимайте обувь на морозе, иначе ваши обмороженные конечности распухнут. И другие советы слуцких спасателей

Несколько простых правил, которые позволят вам избежать переохлаждения и обморожения на сильном морозе, рассказали «Кур'еру» в Слуцком РОЧС.
- Не пейте спиртного: алкогольное опьянение вызывает большую потерю тепла, при этом вызывая иллюзию комфорта.
- Не курите на морозе: курение уменьшает периферийную циркуляцию крови, что делает конечности более уязвимыми.
- Носите свободную одежду: это способствует нормальной циркуляции крови. Одевайтесь как «капуста», при этом между слоями одежды всегда есть прослойки воздуха, отлично удерживающие тепло. Верхняя одежда обязательно должна быть непромокаемой.
- Тесная обувь, отсутствие стельки, сырые носки — основа для обморожения. Особое внимание уделять обуви необходимо тем, у кого часто потеют ноги. В сапоги нужно положить теплые стельки, а вместо хлопчатобумажных носков надеть шерстяные — они впитывают влагу.
- Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Лучший вариант — варежки из влагоотталкивающей и непродуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок следует защитить шарфом. В ветреную холодную погоду перед выходом на улицу открытые участки тела смажьте специальным кремом.
- На морозе избегайте контакта голой кожи с металлом.
- Не носите на морозе металлических (в том числе золотых, серебряных) украшений — колец, серег
и т. д.Металл остывает гораздо быстрее тела и возможно «прилипание» к коже с болевыми ощущениями и холодовыми травмами. Кольца на пальцах к тому же затрудняют нормальную циркуляцию крови.
- Не позволяйте обмороженному месту снова замерзнуть: это вызовет куда более значительные повреждения кожи.
- Не снимайте на морозе обувь с обмороженных конечностей: они распухнут, и вы не сможете её снова надеть.
- Если замерзли руки — попробуйте отогреть их под мышками.
- Как только вы почувствовали переохлаждение или замерзание конечностей, необходимо как можно скорее зайти в любое теплое место — магазин, кафе, подъезд.
- Если у вас заглохла машина вдали от населённого пункта или в незнакомой для вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону или ждать, пока по дороге пройдет другой автомобиль.
- Прячьтесь от ветра: вероятность обморожения на ветру значительно выше.
- Не выходите на мороз с влажными волосами после душа.