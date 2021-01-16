В деревне под Слуцком сгорел дом. Фото

В пятницу, 15 января, в 13.21 в службу «101» поступило сообщение о загорании жилого дома в деревне Михейки по улице Зелёной. Когда спасатели прибыли на место, деревянное строение горело отрытым пламенем.

Об этом «Кур'еру» сообщили в Слуцком РОЧС.

Реклама

Спасатели локализовали и ликвидировали пожар. Его причина устанавливается. Огонь уничтожил имущество, повредил стены и перекрытие. Из людей никто не пострадал.

1 из 2

Слуцкий районный отдел по ЧС напоминает случчанам о важности и необходимости содержания домовладений в пожаробезопасном состоянии и соблюдении правил пожарной безопасности. Будьте бдительны и осторожны при использовании открытого огня, соблюдайте правила безопасности и установите в своём доме автономный пожарный извещатель. Берегите себя и своих близких!