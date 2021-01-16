Эхо недели: спасение из полыньи, суд над Неронским, письма с криком о помощи

На этой неделе случчане следили за двумя судебными процессами, благодарили волонтёров больницы, узнали, когда в Слуцке начнётся вакцинация против коронавируса, а ещё почитали историю о том, как слуцкий кадет с другом спасли из полыньи троих детей.

Добрые дела

Буквально пару дней назад мы узнали, что слуцкий кадет — 16-летний Илья Микулич — будучи дома на каникулах в Вилейском районе, вместе с другом Иваном Ивановым вытащил троих провалившихся под лёд деревенских школьников. Парень поделился историей с газетой «Кур'ер» и рассказал о подробностях происшествия.

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На вопрос, было ли ему страшно, Илья ответил: «Когда спасали, я вообще ни о чём не думал. А потом на берегу стало не по себе. Страха не было, но руки потом тряслись».

Случчанка Татьяна написала нам народную новость, в которой рассказала, что её родители оставили заявку на рецепты на лекарства, и уже буквально через два часа волонтёры позвонили и сказали, что положили их в почтовый ящик. Вот такое маленькое доброе дело.

«Спасибо вам огромное, волонтёры, за оперативность, ответственность и отзывчивость! Выручаете и медиков, и пенсионеров!» — написала случчанка.

А ещё мы продолжаем искать хозяев для бездомных питомцев. Барни, Рыжуля и ещё один пёс ждут вас.

Экономика

Новый транспортный налог решил одну проблему: его уплата и прохождение техосмотра теперь не связаны. Но зато возникла другая: так как платить налог теперь нужно будет просто по факту владения транспортным средством, то вопросы возникли у владельцев так называемого автохлама и тех, кто продал автомобиль по счёту-справке. Рассказали нашим читателям, что и как.

Коронавирус

«Кур'ер» продолжает рассказывать про ситуацию с коронавирусом. Вот, например, Слуцкий район назвали в числе тех, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Говорят, в больницах есть свободные койки для таких пациентов.

А ещё мы узнали, когда в Слуцке начнут прививать российской вакциной от коронавируса. И кому она достанется в первую очередь.

Общество и политика

Ещё пять стран присоединились к санкциям ЕС против Беларуси. А оперативникам разрешили легально получать информацию с компьютеров граждан через удалённый доступ.

Кроме этого, 12 января начался судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Это первый суд по так называемому «делу Тихановского». На момент публикации прошло три судебных заседания (на одном из них в качестве потерпевшего присутствовал Андрей Янчевский, председатель Слуцкого райисполкома) — 12, 13 и 14 января. Что на них стало известно — читайте в обзоре «Кур'ера». Мы выбрали самое главное.

Много отзывов на этой неделе вызвало мнение коренного. Бывший директор крупного предприятия Слуцкаоб угробленных производствах, хоккее и Всебелорусском народном собрании.

14 января в Гомеле прошёл суд над 62-летним Сергеем Качаловым, который слепил у себя во дворе снеговика и написал на нём: «Жыве Беларусь». Почитайте, как шёл суд.

Ещё в Беларуси кардинально изменят закон о здравоохранении. Туда даже добавят две новые главы. А купить физраствор в аптеках можно будет без рецепта.

В городе и районе

С 1 января в Слуцке заработало новое расписание городских автобусов. Жительница города написала для «Кур'ера» народную новость о том, с какой проблемой столкнулась: теперь она вынуждена приезжать на работу намного раньше. Эта публикация собрала много комментариев наших читателей на площадках «Кур'ера» в соцсетях. Мы собрали мнения случчан о том, что они думают о новом расписании автобусов.

Отличной городской новостью стала новость о том, что за достижение высоких показателей в развитии образования Слуцкая школа № 11 в пятый раз стала лучшей.

Для тех, кто не знал, мы рассказали, что в Слуцком районе есть комиссия, которая решает, признать ли дом пустующим и ветхим, а также что с ним делать дальше — снести или продать. Читайте, сколько в районе таких домов и как ими распоряжаются.

На Ивановского в Слуцке закрывается продовольственный магазин. Истёк срок договора аренды.

В конце недели в Слуцк пришли сильные морозы. Накануне наши медики рассказали читателям «Кур'ера», что можно делать при переохлаждении и обморожении, а что ни в коем случае нельзя. Также своими советами поделились спасатели. Вот, например, один из них — не снимайте обувь на морозе, иначе ваши обмороженные конечности распухнут.

Происшествия

Во время сильного снегопада серьёзно пострадал монтёр Слуцких электросетей. Он решил посмотреть место обрыва провода, передвигался по краю дороги, поскользнулся и упал в канаву.

Пьяные родители посадили 16-летнего сына за руль. На трассе под Слуцком их остановили сотрудники ГАИ, есть видео, посмотрите.

Минский областной суд вынес приговор жителям Слуцкого района, которые заживо сжигали стариков. Одного из них приговорили к расстрелу. В 2021 году смертную казнь суд назначил в первый раз. Какое наказание получили остальные преступники, читайте здесь.

Народные новости

На этой неделе в нашу редакцию пришло несколько писем и народных новостей, в которых случчане писали о наболевшем.

Жительница Слуцка рассказала, как страдает её внучка из-за того, что родной отец о ней забыл. Женщина надеется, что после публикации отец ребёнка узнает себя и вспомнит о дочери.

«Нават Асвенцым не змяніў стаўленне да сцяга». Такі ліст прыйшоў ад Алены Дубіцкай. Яна кажа, што сцяг не можа быць вінаваты ў тым, што ён трапляе ў рукі дрэнных людзей.

Ещё одна случчанка поделилась наблюдением, как работают продавцы в бутиках города. Другая на одном ярком примере нашего города показала уловки маркетологов.

После письма случчанки о том, как на её глазах от алкоголя гибнет сын, «Кур'ер» поговорил с наркологом Слуцкой ЦРБ. Он рассказал, как могут помочь мужчине и много ли хронических алкоголиков в нашем районе.

Люди

Случчанка Ирина Яцук победила в международном конкурсе педагогического мастерства.

Столетие отметила жительница Старых Дорог Клавдия Борисевич. Тяжёлая работа лесозаготовителя и кочегара не помешали ей сохранить бодрость и силы. Читайте, без какого качества нельзя прожить долго.

Жыхарка вёскі пад Слуцкам не сумуе на пенсіі. Яна — актывістка і рамесніца, пераўтварыла хобі ў заробак: пляце кошыкі на продаж. Глядзіце відэа і чытайце.

Почитать и посмотреть

Ледовар — редкая профессия. В Слуцке таких специалистов нет, а вот в Солигорске есть, причём мастерству их обучали канадцы. Почитайте, кто такой ледовар, много ли времени уходит на подготовку льда и для кого заливается арена в Солигорске.

Женский проект «Кур'ера» Lampa провёл опрос среди случчанок на тему распределения домашних обязанностей. Девушки рассказали, кто и какие обязанности выполняет в их семьях. Почитайте. Возможно, их ответы сильно удивят некоторых мужчин.

13 января случчане отмечали Старый Новый год. Традиционно в этот день колядовщики ходили по домам и квартирам горожан и сельчан (и даже целыми семьями), поздравляли их с праздниками, пели песни и читали стихи. В ответ их угощали сладостями и давали деньги. Посмотрите, как это было в 2021 году в обзоре корреспондентов и читателей «Кур'ера», а также в Instagram.