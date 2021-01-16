Когда в центре Минска появился концлагерь и сколько их существовало в Беларуси? Объясняем

TUT.BY вспомнил о первом лагере, который 100 лет назад существовал в Минске, и попытался разобраться, сколько лагерей существовало на территории нашей страны.

В общественном сознании лагеря чётко связаны с ГУЛАГом и сталинским режимом (относительно СССР) и нацистским режимом (относительно Германии).

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Но Гитлер пришёл к власти в 1933-м и напал на СССР девять лет спустя. А история ГУЛАГа формально ведёт свой отсчёт с 1930-го. За год до этого власти решили, что всех заключённых, чей срок составлял три года и больше, будет содержать ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление). Позже оно было переформатировано в НКВД, затем — в МГБ и КГБ. То есть заключённые попали в распоряжение карательных органов и спецслужб. 7 апреля 1930-го советское правительство постановило: создать Управление исправительно-трудовых лагерей ОГПУ (УЛаг ОГПУ). С октября того же года оно получило привычное название.

Тогда что за лагерь появился в Минске 100 лет назад?

Истоки ГУЛАГа стоит искать в более ранних событиях. Точнее, в политике «красного террора», которую большевики практиковали во время Гражданской войны. В апреле 1919 года ВЦИК РСФСР (Всероссийский центральный исполнительный комитет) принял постановление «О лагерях принудительных работ». Согласно этому документу, они создавались во всех губерниях. В 1921-м лагерь существовал и в центре Минска — в бывшем монастырском комплексе бернардинцев. Точнее, в здании, где теперь находится гостиничный комплекс «Монастырский», и костёле Святого Иосифа (теперь там два архива научно-технической документации, а также литературы и искусства).

Краевед и авторитетный исследователь истории Минска Вадим Зеленков предоставил TUT. BY публикацию, которая вышла 1 ноября 1921 года в газете «Звязда». Именно тогда Минский концлагерь был переименован в Трудовой лагерь. То есть официально он считался концентрационным, но фактически являлся трудовым. Как писала Нина Стужинская, историк, в издании «Наша Ніва», в августе 1921-го, на пике своей работы, в нём находилось 356 человек.

— [в Беларуси] «…имеется большой контингент приговорённых к лагерному заключению и труд которых можно немедленно использовать», — писал Станислав Мертенс (Скульский), тогдашний начальник городской милиции.

Реализацию этой идеи откладывать не стали. Комендант лагеря Осипов предложил Иосифу Адамовичу, наркому внутренних дел БССР, свою классификацию рабочей силы. По его мнению, заключённых можно было разделить на три основные группы (цитата по публикации Стужинской):

— «профспекулянты, бандиты, к/р [контрреволюционеры] и заложники» — их предполагалось «бросить всю целиком на тяжёлые физические работы», чтобы у них не оставалось времени и сил на борьбу с режимом.

— совсотрудники, осуждённые за саботаж, преступления по должности и пр. Их должны были использовать «по обстоятельствам».

— квалифицированные рабочие — их намеревались отправить в мастерские. Как писала Стужинская, «заключённые в лагере делились на группы: с правом вывода на внешние работы и без права выхода за колючую проволоку. Осуждённые по политическим статьям в основном были лишены возможности работать вне лагеря и заняты были в мастерских. Те же, кто выходил под конвоем за колючую проволоку города, в больших и малых группах давали подписку о круговой поруке. За бегство одного из группы наказывали всех».

Как уточняет историк, более чем треть заключённых была занята на сельхозработах в имении Малая Слепянка.

В 1921-м минский лагерь прекратил существование. Но надо понимать, что в целом его создание полностью соответствовало идеям большевиков с их классовой борьбой и насилием. Когда пришло время «великого перелома» и ломки тогдашнего мира, эти идеи оказались востребованными. Вкупе с желанием обеспечить экономический рост практически рабской рабочей силой и ликвидировать «пятую колонну» это и привело к созданию ГУЛАГа.

Впрочем, самих лагерей системы ГУЛАГа на территории Беларуси не существовало. Заключённых из БССР отправляли в другие части Союза. На территории Беларуси действовали другие лагеря. В западной части нашей страны, которая тогда входила в состав Польши, существовал концлагерь под названием Береза-Картузская. Он был основан в 1934-м и прекратил существование спустя пять лет. Тогда Западная Беларусь стала частью СССР. В этом лагере находись противники правящего режима.

Спустя два года началась Великая Отечественная война. Сколько лагерей было создано на территории Беларуси? Мы не смогли найти точное число лагерей в научных работах.

Как отмечало в 2010 году РИА «Новости», в ФРГ «принято разделение мест принудительного содержания людей в период Второй мировой войны на концлагеря и „иные места принудительного заключения, по условиям приравненных к концлагерям“, в которых, как правило, использовался принудительный труд». В этот список было включено примерно 1650 наименований концлагерей. Из них на территории нашей страны в качестве «иных мест» был утверждён 21 лагерь.