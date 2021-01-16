Цены снижены: в МТС стали дешевле iPhone 12 и iPhone 12 mini

В сети салонов и интернет-магазине МТС снизились цены на ряд смартфонов Apple последнего поколения: iPhone 12 и iPhone 12 mini. Теперь при их покупке можно будет сэкономить до 200 рублей.

Обе модели смартфонов работают на базе сверхбыстрого процессора A14 Bionic. Это самый мощный чип для мобильных устройств от компании Apple. Он выполнен по 5‑нанометровой технологии и позволяет максимально быстро решать задачи, связанные с обработкой фото и видео.

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Стоимость модели iPhone 12 mini, оснащенной компактным 5,4-дюймовым экраном, снизилась на 200 рублей. Версия с внутренним накопителем на 64 ГБ стала доступна за 2499 рублей, а версия со 128 ГБ памяти — за 2699 рублей.

Цены на базовую модель iPhone 12, с диагональю экрана 6,1 дюйма, стали доступнее на 100 рублей. Модификацию с 64 ГБ внутренней памяти с сегодняшнего дня можно приобрести за 2999 рублей, а со 128 ГБ — за 3199 рублей.

Узнать подробности, уточнить наличие понравившейся модели и совершить покупку вы можете как в наших салонах связи, так и в интернет-магазине, как online, так и по телефонам +375(29)545−00−00 или по короткому номеру 210.

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