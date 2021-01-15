В Солигорске залили два катка в городе, ещё два появятся в деревнях. А что в Слуцке

В Солигорске в четверг, 14 января, залили две ледовые площадки: одну — на центральной площади, вторую — за магазином «Строймаркет». Ещё появятся катки в деревнях. «Кур'ер» узнал, что в Слуцке тоже снова заработал каток.

В Солигорске

Стоимость проката для взрослых — 5 рублей, для детей (до 16 лет) — 3 рубля.

Чтобы взять напрокат коньки, нужен паспорт или другой документ, подтверждающий личность.

На катках будут работать пункты проката коньков, их размеры — от 33 до 44-го.

В ближайшее время зальют катки и в сельских населённых пунктах Солигорского района. Их оборудуют в Старобине и в агрогородке Долгое.

В Слуцке

В Слуцке каток залит на территории городского стадиона. Он работает в выходные с 12.00 до 20.00, а в будние дни — с 15.00 до 20.00.

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