Умер худрук «Ералаша» Борис Грачевский. Ему было 72 года

На 72-м году жизни умер Борис Грачевский, художественный руководитель детского юмористического журнала «Ералаш». О смерти худрука киножурнала сообщила ТАСС его жена Екатерина Белоцерковская.

28 декабря режиссёр сообщил агентству о своей госпитализации. До этого он лечился дома от коронавируса. 10 января его жена рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского, которого до этого перевели в реанимацию.

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СПРАВКА. Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов им. Горького. В 1974 году вместе с Александром Хмеликом, драматургом, стал основателем детского юмористического киножурнала «Ералаш». В 1974—1984 годах Грачевский был директором «Ералаша», с 1984 года — художественным руководителем этого киножурнала.

Известен также как режиссёр фильмов «Крыша» и «Между нот, или Тантрическая симфония». Среди его наград — ордена Почёта и Дружбы.