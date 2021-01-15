«У неё столько обиды, не знает, чем обидела папу и его семью». Жительница Слуцка через «Кур'ер» обращается к отцу внучки

В редакцию «Кур'ера» пришло письмо от пенсионерки из Слуцка. Она написала, как страдает её внучка из-за того, что родной отец о ней забыл. У девочки даже нет его номера, чтобы позвонить. Женщина надеется, что хотя бы так отец ребёнка узнает, как её внучке нужны его любовь и внимание.

«Мне 62 года. Это письмо — крик моей души и сердечная боль за мою внучку. Дочка моя развелась, она одна растит девочку, — пишет Ивановна (женщина просила не называть её имя). — Папа её создал новую семью, взял женщину с ребёнком, родилась ещё дочка. Алименты платит регулярно, раз в год — новогодний подарок и ко дню рождения в декабре. И на этом всё общение кончается.

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Оставленная дочка ему не надоедает, не навязывается. Я понимаю, бывает бывшая жена, бывшая тёща, но, я думаю, бывших детей не бывает. Она носит твою фамилию, твоё отчество. А он больше никакого участия не принимает в воспитании дочери. В декабре ей уже 14 лет исполнилось.

Новая жена очень хорошая — и как мать, и как жена, и как невестка. Но в этом декабре они почему-то не поздравили девочку. Первый раз! Она плачет, и столько обиды… не знает, что она сделала, чем обидела папу и его семью. Я уговариваю её позвонить той бабушке (потому что папиных контактов у неё нет), а она слезами заливается и не хочет звонить, говорит: «Я им не нужна».

Они знают, что её мама ведёт асоциальный образ жизни, и девочка недолюбленная, недоласканная, таких детей ещё больше жалко. Могли бы папа и его жена поделиться частичкой любви и тепла, ведь она страдает.

Я их данные не указала, потому что у них семья положительная. Может, они прочитают, поймут, что это про них, и растает лёд в их сердце. Так душа болит за внучку".