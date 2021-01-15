18 лет, 22 года и расстрел. Судья вынес приговор жителям Слуцкого района, которые сжигали стариков заживо

В пятницу, 15 января, Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу о жестоком убийстве пенсионеров в Слуцком районе.

Одного из обвиняемых, Виктора Скрундика , приговорили к смертной казни (расстрел).

, приговорили к смертной казни (расстрел). Двух других — Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам колонии соответственно.

— к 18 и 22 годам колонии соответственно. Ещё один мужчина, Сергей Захарченя, проходил по делу только за совершённую кражу. Он получил год исправительных работ с удержанием в доход государства 10% заработка, но не менее 1 базовой величины ежемесячно.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить прежней: в отношении Скрундика, Бушнина, Мятежа — в виде заключения под стражу, в отношении Захарчени — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Срок отбытия наказания Мятежу и Бушнину исчисляется с 15 января 2021. Судья сказал зачесть срок содержания под стражей: Мятежу — с 7 февраля 2019-го по 14 января 2021-го, Бушнину — с 9 февраля 2019-го по 14 января 2021-го.

Реклама

Также суд постановил с Бушнина и Скрундика взыскать в пользу потерпевшего Шугалея 20 000 рублей компенсации морального вреда, в доход государства — 87 рублей государственной пошлины.

Бушнину и Скрундику предоставили срок в 1 месяц со вступления приговора в законную силу для добровольного исполнения приговора в части гражданского иска.

Также суд постановил взыскать в доход государства процессуальные издержки

с Захарчени — 4 копейки,

с Мятежа — 934,50 рубля,

с Бушнина — 760,84 рубля,

с Скрундика — 1443,35 рубля.

Приговор может быть обжалован и опротестован в Судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда РБ через Минский областной суд в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Стороны вправе подать ходатайства об ознакомлении с протоколом судебного заседания в письменной форме в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, и в течение 5 суток после ознакомления с протоколом судебного заседания стороны вправе подать на него замечания с указанием на их неполноту и имеющиеся в них неправильности.

В конце заседания судья разъяснил Скрундику право ходатайствовать о помиловании после вступления приговора в законную силу.

Обновлено в 13.12.

КОНТЕКСТ. В январе 2019 года трое местных жителей совершили жестокое убийство пенсионеров: пожилых мужчин 79 и 94 лет душили и сожгли, также покушались на убийство 85-летней женщины. Из домов своих жертв они вынесли по 50 и 300 рублей. Согласно заключению экспертов, смерть в обоих случаях наступила от острого отравления угарным газом. На момент поджога их домов потерпевшие ещё были живы.

6 марта 2020 года судом Минской области все трое были признаны виновными. Одного из обвиняемых, Виктора Скрундика, приговорили к смертной казни. Двух других — Валентина Бушнина и Виталия Мятежа — к 18 и 22 годам колонии соответственно. Ещё один мужчина проходил по делу только за совершённую кражу и получил год исправительных работ.

В июне Верховный суд отменил решение Минского областного суда и отправил его на дополнительное рассмотрение.

Новое рассмотрение уголовного дела началось 7 сентября, но 12 октября, когда в суде должны были заслушать последние слова обвиняемых, судебные процессы переносили несколько раз из-за COVID-19.

11 января в последнем слове Виктор Скрундик сказал, что много думал о произошедшем, осознал содеянное и глубоко раскаивается во всём. Другие обвиняемые при предоставлении последнего слова ничего не сказали, мотивировав это тем, что они уже высказали всё, что хотели, в ходе предыдущих судебных заседаний.