Продать нельзя забросить. Как в Слуцком районе решается проблема пустующих домов

В каждом населённом пункте есть пустующие дома. Одного взгляда на них достаточно, чтобы сделать вывод — здесь уже давно никто не живёт. А покосившийся забор и заросший травой двор подтверждают об этом ещё раз.

В Слуцком исполкоме была создана комиссия, которая обследует подобные объекты недвижимости. Основным регламентирующим документом является Указ № 357 Президента Республики Беларусь «О пустующих и ветхих домах», принятый 4 сентября 2018 года.

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Эту комиссию возглавляет Николай Пенязь, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, и Наталья Овсянникова, заместитель председателя комиссии — председатель Слуцкого районного Совета депутатов.

Осмотры комиссии предписано проводить не реже двух раз в год, сообщает «Слуцкий край».

Посредством визуального осмотра при наличии признаков, указывающих на неиспользование этих домов для проживания в течение длительного времени, составляется заключение. К нему прилагаются материалы опроса, фотографии жилого дома, а также иные документы, подтверждающие указанные в заключении сведения.

«Работа по выявлению пустующих домов в районе идёт постоянно. Ведь должны быть соблюдены все предусмотренные законодательством процедуры. Согласно Указу № 357 проводится работа не только с правообладателем неиспользуемого жилья, но и разыскиваются граждане с правом пользования и владения, — отметила Наталья Овсянникова. — Длительные поиски значительно затягивают процедуру признания домов бесхозными. Несмотря на трудности, работа в данном направлении не останавливается».

О предстоящем включении конкретного жилого дома в реестр пустующих домов местные органы власти должны уведомить собственника посредством направления заказным письмом извещения по всем известным адресам. Также публикуются сведения о жилых домах, соответствующих критериям пустующих, в СМИ и на официальном сайте райисполкома.

«Граждане, имеющие право владения и пользования жилым домом, при намерении использовать его для проживания должны подать уведомление в исполком по месту его нахождения в срок, установленный в извещении. Если такого не поступило, принимается решение о включении дома в реестр пустующих, — рассказала Наталья Овсянникова. — Затем уже в определённые указом сроки подаётся заявление в суд, которым принимается решение о сносе дома или его дальнейшем использовании».

В ходе реализации указа были включены в реестры 89 пустующих и 8 ветхих домов. Принято 73 решения суда, в том числе 58 — о признании домов бесхозными и переданы в собственность сельисполкомов, 12 решений суда — отказано в удовлетворении исковых заявлений сельисполкомов. В 2020 году снесены 55 пустующих домов за внебюджетные и бюджетные средства, в том числе 12 домов, внесённых в реестр.

На очередном заседании комиссии рассмотрено и подписано 16 заключений по пустующим домам, расположенным в сельских населённых пунктах, 1 заключение — по городу Слуцку.

«Согласно проведённой инвентаризации, по состоянию на 1 января 2021 года в Слуцком районе 363 пустующих и ветхих дома, у которых есть собственники либо потенциальные собственники (дети, внуки, правнуки), — отметила Наталья Овсянникова. — Обращаемся к вам: не ждите, когда придёт уведомление от комиссии о неприглядном состоянии вашего дома, проявите сознательность и наведите порядок на территории, ведь это ваша малая родина. Или же проинформируйте сельский исполнительный комитет, районную комиссию о том, что вы не собираетесь использовать участок или дом, который уже и домом не назовёшь».