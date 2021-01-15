Отчаянное письмо пришло в редакцию от случчанки Надежды. Она рассказала, что не знает, как справиться с пьянством сына. «Кур'ер» поговорил с Олегом Близняком, врачом-психиатром-наркологом, заведующим психонаркологическим отделением Слуцкой ЦРБ, о том, как помочь больному алкоголизмом и какие методы лечения применяются в Слуцке. А ещё узнал, как родственникам объяснить близкому человеку, что он нуждается в лечении и каких слов при этом лучше избегать.

«Он если начинает пить, то не может остановиться»

«Мне больно об этом писать, но я не знаю, что делать и как помочь моему сыну. Он пьёт. У него семья, жена, дочь. Он если начинает пить, то не может остановиться, всё время „лечится“ пивом, говорит, что так ему легче. Ему становится плохо, его тошнит, поднимается давление, иногда открывается кровотечение из носа. Он прекращает пить только на время болезни, если ложится в больницу. Но потом выходит и опять — пиво с водкой. Пока работает — не пьёт, когда выходные или праздники… Это ужасно видеть. Жена его не поддерживает, не помогает избавиться от этого недуга. Он готов стать даже на учёт. Подскажите, что лучше сделать, как помочь? Неужели только ложиться в наркологию? Спасибо за понимание», — написала в редакцию Надежда.

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Первый шаг к спасению

«Ситуация, которую описала случчанка, — не безнадёжная, и обратиться к врачу нужно, — говорит Олег Близняк. — Помочь мужчине можно разными способами. Основная проблема кроется в том, чтобы он пришёл за медицинской помощью добровольно. Если у него нет желания лечиться, то врачи по закону заставить его не могут. Хотя случается, что для человека толчком к началу лечения становится первая беседа с врачом.

В Слуцке амбулаторная помощь оказывается в поликлинике. Приём ведут два врача-нарколога. Чтобы попасть на приём, в регистратуру обращаться не нужно, необходимо просто прийти в кабинет № 401 или № 332. Приём там ведётся с 8.00 до 15.30. Но можно и предварительно записаться по телефонам 7 17 75 и 7 17 42.

Как проходит первый приём у нарколога

После беседы с пациентом, где задаются вопросы для установления предварительного диагноза, назначается медицинское обследование: общий анализ крови, мочи и другое при необходимости.

Если человек обратился к наркологу в острой стадии, то оказываем такую помощь, как выведение из запоя. Это можно сделать как в стационаре, так и амбулаторно. На базе гастроэнтерологического отделения выделено десять коек для таких пациентов. Кроме того, в поликлинике есть дневной стационар. Для выведения из запоя назначаются медицинские препараты, помогающие снять интоксикацию и облегчить состояние.

Если человек работает, то на время лечения ему выдаётся больничный, где указывается код заболевания, связанного с употреблением алкоголя.

Лечение можно пройти и анонимно, если человек не хочет, чтобы информация о нём где-то фигурировала. Но в таком случае листок нетрудоспособности не оформляется.

Приём у нарколога и выведение из запоя, лечение в стационаре — это бесплатная помощь.

О методах лечения

Наши специалисты используют разные методы лечения от алкоголизма, в том числе внутривенную и внутримышечную подшивку или «кодировку», как её чаще называют в народе. Стоимость «кодировки» в Слуцке — 45 рублей. Такое лечение показано людям с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя».

При процедуре больному внутривенно один раз вводится медицинский препарат. В течение года лекарство находится в организме человека, и оно несовместимо с алкоголем. При взаимодействии со спиртным наступают серьёзные последствия для здоровья. Может быть остановка дыхания, сердца, эпилептический припадок и другое, вплоть до летального исхода.

Во время внутримышечной подшивки используется медицинский препарат, который находится в капсуле. Её хирург вшивает в ягодичную мышцу. Она рассасывается в течение года. Действие лекарства примерно такое же, как и в первом случае.

Перед процедурой пациенту подробно объясняем, что может произойти, если он не будет сохранять режим. Он даёт письменное согласие, ставит подпись, что понимает, какие последствия наступят. Психологически это сильно действует и удерживает от употребления спиртного. Есть случаи, когда люди срываются. Но рисковать не стоит. Как отреагирует организм каждого больного, предсказать трудно.

Стационарное лечение пациенты из Слуцкого района по направлению врача-нарколога могут пройти в РНПЦ психического здоровья, в народе называют «Новинки».

Хороший эффект даёт лечение в реабилитационном центре «Исток» МОКЦ «Психиатрия-наркология». Там в течение 27 дней с пациентом работают психотерапевты и психологи. Специалисты исправляют психологический фон человека. Есть специальная 12-шаговая программа, которая людям реально помогает.

Что делать родственникам

Первое и обязательное условие для окружения — перестать быть спасательным кругом и палочкой-выручалочкой для алкоголика. Когда человек пьёт, у него закономерно появляются проблемы. Обычно родственники бросаются их решать. Это ошибка. Человек должен осознать, что неприятности, которые бывают после пьянки, вместо него никто не решит. Главное правило — не помогать разгребать последствия.

Как родственникам говорить пьющему о необходимости лечения

Разговор не нужно откладывать в долгий ящик. Как только человек вышел из запоя и в памяти свежи воспоминания, как ему было плохо, тут и нужно действовать. Если разговор перенести, то через несколько дней притупится острота, он забудет неприятные ощущения. И потом любые слова будут бесполезны.

Важный момент — вести разговор на равных, без унижений, оскорблений, но и без сюсюканий. Не стоит говорить: «Если не пойдёшь, то разведусь, вызову милицию». Лучше напомнить, как ему было плохо, какие неприятности произошли, и предложить пойти к врачу или пойти вместе с ним. Главное — без угроз. После них он может снова запить, обвиняя жену, что ушёл в запой, потому что расстроился.

Кто быстрее излечивается

На практике я вижу, что медикаментозный метод действует, но, как и при лечении любого другого заболевания, многое зависит от человека. Алкоголизм — это хроническая болезнь. Поэтому от неё нельзя избавиться раз и навсегда. В любой момент может произойти рецидив, поэтому в течение жизни нужно поддерживать лечение.

У мужчин мотивом, который подталкивает лечиться от алкоголизма, становится желание вернуть водительские права или право на владение оружием, восстановиться на работе, сохранить семью. Они обращаются чаще. Да и лечить их легче. У женщин заболевание протекает тяжелее, их трудно настроить на лечение.

Сколько больных алкоголизмом в Слуцком районе

Среди основных причин, которые приводят к алкоголизму, лидируют три:

наследственность,

неблагополучие в семье

и желание снять напряжение после работы.

У молодёжи заболевание нередко вызвано модой на употребление пива. Они употребляют его без меры, не считая за алкоголь.

Всего в Слуцком районе на учёте состоит 2555 человек, из них 1093 проживают в селе, 1462 — в городе. Женщин — 516 человек, мужчин — 2039.

Самый распространённый возраст обращающихся за лечением — 25−50 лет. Есть случаи, когда в 18 лет ребята имеют зависимость. Чаще их выявляют на медкомиссии в военкомате.

Многие больные не обращаются, потому что боятся осуждения общества, боятся, что будут до конца жизни «состоять на учёте». Давно пора понять, что, когда врач заполняет историю больного, заводит карточку, это не значит, что человека ставят на учёт. На учёт ставят в зависимости от диагноза. Когда лечение окончено и наступает ремиссия, то через год, максимум через три, пациента с учёта снимают и он спокойно может, к примеру, получить водительские права. И никаких ограничений для него в дальнейшем нет".

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