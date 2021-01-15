Кому из случчан нужно декларировать доходы за 2020 год. И когда и как это сделать

Как сообщили «Кур'еру» в налоговой инспекции по Слуцкому району, уже начался приём деклараций по подоходному налогу с физических лиц за 2020 год.

Кому необходимо подавать налоговую декларацию



Физическим лицам, продавшим в 2020 году транспортные средства:

второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений помимо водительского не превышает 8;

любой автомобиль массой более 3,5 тонн;

любой автомобиль с количеством сидений более 8.

Тем, кто в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продал более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, не завершённого капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество.

Подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог необходимо в том случае, если проданы два объекта недвижимости одного типа — две квартиры или две дачи.

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Тем, кто в 2020 году продал торговые, офисные, административные помещения и др. Тем, кто в 2020 году получил в подарок более 7003 рублей (в сумме от всех источников в течение года).

Денежные подарки, полученные от близких родственников и близких родственников супруга/супруги, не облагаются налогом вне зависимости от суммы и не подлежат декларированию.

Тем, кто в 2020 году получил доход за границей или из-за границы. Например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т. п. , в виде дарения от иностранных организаций.

Когда и как нужно подать налоговую декларацию



Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учёт (места жительства), в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через «Личный кабинет плательщика».

Налоговую декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 31 марта 2021 года, уплатить налог — не позднее 1 июня 2021 года.



Приём налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району осуществляется с 04.01.2021 по 31.03.2021 в рабочие дни с 8.00 до 19.00; а 21 и 28 марта 2021 года с 9.00 до 13.00.

Ответственность за налоговые нарушения



Нарушение сроков подачи налоговой декларации влечёт за собой штраф в размере от 2 до 10 базовых величин.

Если размер неуплаты превышает 29 рублей, то размер штрафа составит 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 14,5 рубля.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте МНС nalog.gov.by или в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам: