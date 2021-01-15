Кому из случчан нужно декларировать доходы за 2020 год. И когда и как это сделать

Как сообщили «Кур'еру» в налоговой инспекции по Слуцкому району, уже начался приём деклараций по подоходному налогу с физических лиц за 2020 год.
Кому необходимо подавать налоговую декларацию
- Физическим лицам, продавшим в 2020 году транспортные средства:
- второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений помимо водительского не превышает 8;
- любой автомобиль массой более 3,5 тонн;
- любой автомобиль с количеством сидений более 8.
- Тем, кто в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продал более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, не завершённого капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество.
Подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог необходимо в том случае, если проданы два объекта недвижимости одного типа — две квартиры или две дачи.
- Тем, кто в 2020 году продал торговые, офисные, административные помещения и др.
- Тем, кто в 2020 году получил в подарок более 7003 рублей (в сумме от всех источников в течение года).
Денежные подарки, полученные от близких родственников и близких родственников супруга/супруги, не облагаются налогом вне зависимости от суммы и не подлежат декларированию.
- Тем, кто в 2020 году получил доход за границей или из-за границы. Например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино
и т. п., в виде дарения от иностранных организаций.
Когда и как нужно подать налоговую декларацию
Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учёт (места жительства), в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через «Личный кабинет плательщика».
Налоговую декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 31 марта 2021 года, уплатить налог — не позднее 1 июня 2021 года.
Приём налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району осуществляется с 04.01.2021 по 31.03.2021 в рабочие дни с 8.00 до 19.00; а 21 и 28 марта 2021 года с 9.00 до 13.00.
Ответственность за налоговые нарушения
Нарушение сроков подачи налоговой декларации влечёт за собой штраф в размере от 2 до 10 базовых величин.
Если размер неуплаты превышает 29 рублей, то размер штрафа составит 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 14,5 рубля.
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте МНС nalog.gov.by или в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам:
- в Слуцке — (801 795) 9 76 39, 9 75 53,
- в Копыле - (801 719) 5 53 64, 5 04 75,
- в Старых Дорогах — (801 792) 5 89 31, 3 07 95,
- а также в контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или (+375 17) 229 79 79.