Кому из случчан нужно декларировать доходы за 2020 год. И когда и как это сделать

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Как сообщили «Кур'еру» в налоговой инспекции по Слуцкому району, уже начался приём деклараций по подоходному налогу с физических лиц за 2020 год.

Кому необходимо подавать налоговую декларацию

  1. Физическим лицам, продавшим в 2020 году транспортные средства:
  • второй и более автомобиль, масса которого не превышает 3,5 тонн, а количество сидений помимо водительского не превышает 8;
  • любой автомобиль массой более 3,5 тонн;
  • любой автомобиль с количеством сидений более 8.
  1. Тем, кто в течение последних пяти лет (с 2016 по 2020 год) продал более одной квартиры, жилого дома, дачи, садового домика, гаража, машино-места, земельного участка, не завершённого капитального строения на земельном участке, а также доли на вышеуказанное имущество.

Подавать налоговую декларацию и платить подоходный налог необходимо в том случае, если проданы два объекта недвижимости одного типа — две квартиры или две дачи.

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  1. Тем, кто в 2020 году продал торговые, офисные, административные помещения и др.
  2. Тем, кто в 2020 году получил в подарок более 7003 рублей (в сумме от всех источников в течение года).

Денежные подарки, полученные от близких родственников и близких родственников супруга/супруги, не облагаются налогом вне зависимости от суммы и не подлежат декларированию.

  1. Тем, кто в 2020 году получил доход за границей или из-за границы. Например, от работы по найму, продажи имущества, процентов по счетам, выигрышей в онлайн-казино и т. п., в виде дарения от иностранных организаций.

Когда и как нужно подать налоговую декларацию

Налоговая декларация представляется в налоговый орган независимо от места постановки на учёт (места жительства), в письменной форме (лично или через представителя, либо по почте) или в электронном виде через «Личный кабинет плательщика».

Налоговую декларацию за 2020 год необходимо представить не позднее 31 марта 2021 года, уплатить налог — не позднее 1 июня 2021 года.

Приём налоговых деклараций в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району осуществляется с 04.01.2021 по 31.03.2021 в рабочие дни с 8.00 до 19.00; а 21 и 28 марта 2021 года с 9.00 до 13.00.

Ответственность за налоговые нарушения

Нарушение сроков подачи налоговой декларации влечёт за собой штраф в размере от 2 до 10 базовых величин.

Если размер неуплаты превышает 29 рублей, то размер штрафа составит 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее 14,5 рубля.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте МНС nalog.gov.by или в инспекции МНС Республики Беларусь по Слуцкому району по телефонам:

  • в Слуцке — (801 795) 9 76 39, 9 75 53,
  • в Копыле - (801 719) 5 53 64, 5 04 75,
  • в Старых Дорогах — (801 792) 5 89 31, 3 07 95,
  • а также в контакт-центре МНС по телефону 189 (стационарная сеть) или (+375 17) 229 79 79.