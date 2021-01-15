Как платить налог за авто, если на нём не ездишь или продал по счёту-справке

Новый транспортный налог решил одну проблему: его уплата и прохождение техосмотра теперь не связаны. Но зато возникла другая: так как платить налог теперь нужно будет просто по факту владения транспортным средством, то вопросы возникли у владельцев так называемого автохлама и тех, кто продал автомобиль по счёту-справке.

TUT.BY разбирался, как быть с налогом тем, кому машина принадлежит формально, или тем, кто ею не пользуется.

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Во дворе догнивает машина, на которой я не езжу. Надо ли платить налог?

Платить надо, так как автомобиль зарегистрирован в ГАИ. При этом владельцам автохлама сделали поблажку: такие автомобили, снятые с учёта до 1 июля, облагаться налогом не будут. Поэтому если у вас есть на руках техпаспорт, а на автомобиле — номерные знаки, то нужно снять машину с учёта в ГАИ, обратившись в отдел регистрации. А потом — утилизировать. Либо самостоятельно, либо попросить об этом ЖЭС. Если же документы и номерные знаки отсутствуют — придётся предоставить автомобиль для осмотра в ГАИ.

За сданный в металлолом автомобиль можно выручить примерно 40 копеек за килограмм. Но принимают автомобили в утилизацию со снятыми колёсами, пластиком и стёклами, а также слитыми техническими жидкостями.

Продал по счёту-справке, покупатель не поставил машину на учёт. Приходят штрафы. И налог тоже придёт?

Это, наверное, один из самых популярных вопросов после появления транспортного налога. И сразу скажем: единственный вариант решения этой проблемы — найти покупателя и договориться с ним о переоформлении машины.

— Объектом налогообложения является транспортное средство, зарегистрированное в органах ГАИ, и плательщиком налога признаётся то лицо, за которым оно именно зарегистрировано, — напомнил на пресс-конференции Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам.

Если покупателя найти не удастся, то придётся платить налог.

А вот при составлении договора купли-продажи и его регистрации в ГАИ у автомобиля будет новый собственник. Который и обязан уплачивать транспортный налог.

Машина уничтожена, документов нет, но числится она на мне. Что делать?

«Машины у меня уже нет. Тот, кому я её продал, сдал авто на металлолом с номерами и потерял техпаспорт. Числится автомобиль на мне», — вот такую ситуацию описывали нам несколько читателей.

Вот что отвечают в ГАИ: в случае утраты или хищения свидетельства о регистрации или регистрационных знаков необходимо предоставить в ГАИ для осмотра транспортное средство. Исключение составляет случай, когда у вас есть документальное подтверждение сдачи транспортного средства в утилизацию. В случае непредставления транспортного средства для осмотра либо невозможности установления его идентификационного номера в снятии с учёта отказывается. Пока механизма решения этой проблемы не предусмотрено.

— Сейчас МВД ведёт работу над упрощением процедуры снятия с учёта транспортных средств, непригодных к эксплуатации, — заверил Андрей Ковалевский.

Машину изъяли в доход государства по решению суда или конфисковали. Кто будет платить налог?

Если автомобиль по какой-то причине длительное время находится на штрафстоянке, то транспортный налог будет платить владелец. В случаях конфискации транспортного средства и обращения его в доход государства оно может сниматься с учёта по решению суда или постановлению судебного исполнителя. В этом случае бывший владелец не будет уплачивать налог.