Купить физраствор в аптеках можно будет без рецепта

Недавно стало известно, что в аптеках физраствор теперь продают по рецептам от врача. В пятницу, 15 января, в телеграм-канале Минздрава появилось официальное сообщение о том, что рецепт на физраствор не понадобится.

— В связи с возникающими вопросами от граждан по отпуску некоторых растворов для инфузий, сообщаем: специалистами Минздрава подготовлено разъяснение, согласно которому до внесения изменений в постановление Минздрава по перечню лекарственных средств, отпускаемых без рецепта, аптеки имеют право реализовывать лекарственные препараты — глюкоза (раствор для инфузий различной концентрации), натрия хлорид (для инфузий), натрия гидрокарбонат, калия хлорид (для инфузий) без рецепта, — говорится в сообщении.

Реклама

Разъяснение направлено во все аптечные сети Беларуси.

Как пишет rebenok. by, ранее педиатр и специалисты горячей линии Минздрава предположили, что ограничение на свободную покупку физраствора связано с эпидемией COVID-19. Дело в том, что раствор в большом количестве используется для внутривенных инфузий, которые делают пациентам во время лечения коронавируса. Официального подтверждения этой версии они не получили.