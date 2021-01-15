Во время сильного снегопада серьёзно пострадал монтёр Слуцких электросетей

Несчастный случай произошёл днём 8 января в Копыльском районе. Об этом «Кур'еру» сообщила Елена Крупенина, официальный представитель УСК по Минской области.



«В настоящий момент Копыльский районный отдел Следственного комитета проводит проверку по факту травмирования монтёра на производстве.

По данным следствия, 27-летний монтёр ликвидировал повреждения на линии электропередачи. Он решил посмотреть место обрыва провода, передвигался по краю дороги, поскользнулся и упал в канаву. Он был доставлен в больницу с телесными повреждениями.

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Предварительной причиной получения травмы явилось падение пострадавшего при сложных метеорологических условиях. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего", — рассказала Елена Крупенина.

Напомним, что с 7 на 8 января Беларусь накрыл циклон, который принёс сильные снегопады, гололёд и гололедицу. В 135-ти населённых пунктах были перебои электроэнергии, а в Слуцке на Рождество без света сидели жители двух микрорайонов.