Карта «Кур'ера». Причины, по которым стоит купить и стать её партнёром

Газета «Кур'ер» выпустила скидочные карты для своих читателей и подписчиков. Мы нашли пять причин, по которым стоит купить карту, и три — по которым стоит стать её партнёром.

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Пять причин купить карту «Кур'ера»

Одна карта — много скидок. Многие магазины предлагают приобрести их дисконтную карту, которая будет давать скидку только в их магазине. Мы же предлагаем вам одну карту, которая будет давать скидки во многих интересных местах Слуцка. Их вы можете посмотреть здесь. Цена. Вы покупаете карту на год всего лишь за 7 рублей. Отбить её стоимость вы сможете буквально за пять покупок у наших партнёров. Отличный подарок. Иногда мы хотим символически поздравить знакомых, не знаем, что подарить коллегам/сотрудникам на корпоративе. Так вот карта «Кур'ера» - отличный вариант решения этого вопроса. Бюджетно и практично. Подписываетесь на газету — получаете карту бесплатно. Если вы подпишетесь на газету «Кур'ер» (от 6 месяцев) — мы подарим вам карту подписчика. Вы также можете подписать своих родителей, которые будут рады не только свежим новостям, но и скидкам у местных предпринимателей. Поддержка газеты. Покупая карту «Кур'ера», вы поддерживаете нас, чтобы мы и дальше могли писать о том, что важно и полезно для вас.

Три причины стать партнёром карты «Кур'ера»

Отличная реклама для начала бизнеса. Если вы только начали своё дело и у вас пока не хватает денег на рекламу, то вы можете стать партнёром карты, что поможет вам продвинуть свой бизнес. Вы платите за год партнёрства всего 20 рублей и даёте скидку на ваш товар/услугу, которую устанавливаете сами. Мы за эти 20 рублей добавляем вас в список партнёров, который закреплён на сайте kurjer.info, раз в месяц репостим ваши «сторис» в Instagram, а также продвигаем карту, а значит, и наших партнёров в соцсетях. Выбор в вашу пользу. Если у человека есть наша карта, то он выберет вас, потому что у вас есть скидка, а не вашего конкурента, который не является нашим партнёром. Поддержка газеты. Становясь партнёром карты «Кур'ер», вы поддерживаете нас, чтобы мы и дальше могли писать о том, что важно и полезно для вас и других наших читателей.