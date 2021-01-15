Жительница Слуцка благодарит волонтёров больницы за оперативность и ответственность

Родители сегодня (15 января. — Прим. ред.) оставили заявку на рецепты на лекарства. И уже где-то через два часа позвонили волонтёры и сказали, что оставили рецепты в почтовом ящике. Вот как быстро всё работает.

Спасибо вам огромное, волонтёры, за оперативность, ответственность и отзывчивость! Выручаете и медиков, и пенсионеров в пандемию!

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