«Бабушка с характером». В Старых Дорогах живёт Клавдия Борисевич, ей исполнилось 100 лет

В Старых Дорогах отпраздновала необычный юбилей местная жительница: Клавдии Александровне Борисевич исполнилось 100 лет! «Навiны Старадарожчыны» сходили к ней в гости, чтобы поздравить с праздником и расспросить о жизни.

Клавдия Александровна встретила гостей в бодром настроении. Несмотря на то, что женщина переступила вековой рубеж, она полна энергии и жизнелюбия.

Реклама

С пожеланиями семейного тепла, благополучия и здоровья ей вручили поздравительную открытку от Николая Карповича, председателя райисполкома, а также цветы и подарки.

У Клавдии Александровны был нелёгкий жизненный путь: она прошла годы военного лихолетья, послевоенное время. Всю жизнь проработала в комбинате бытового обслуживания на самом тяжёлом участке — лесозаготовке, была и кочегаром. Этот далеко не женский труд закалил её и сделал сильной. «Бабушка с характером», — говорят о ней правнуки.

Клавдии Александровне пришлось пережить и личное горе — смерть единственного сына Ивана. Но никогда не оставляли её в одиночестве внучка и двое правнуков. Недавно родился и праправнук, которого назвали Иваном в честь прадедушки. Своим продолжением рода уважаемый юбиляр по праву гордится.

«Всю жизнь она трудилась, всегда готова была помочь и никогда не унывала, — сказали родные. — Так что секрет её долголетия прост: жизнерадостность!»