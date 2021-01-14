Выстрелы под Солигорском. На двух охотников завели уголовное дело

О стрельбе вблизи деревни Кривичи в Солигорскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира сообщили сотрудники милиции 8 января. При проведении полевых мероприятий сотрудники инспекции установили факт незаконной охоты.

Браконьерами оказались двое жителей Солигорска. Во время охоты на зайца они незаконно добыли европейскую косулю. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Солигорского РОВД.

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В действиях охотников усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 282 УК РБ (Незаконная охота, повлёкшая причинение ущерба в крупном размере). Размер вреда, причинённый окружающей среде, составил 120 базовых величин.

В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.

Кроме того, за данное нарушение предусматривается и наказание в виде лишения права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью со штрафом, вплоть до лишения свободы на срок до трёх лет.