Бывший директор крупного предприятия Слуцка высказал мнение об угробленных производствах, хоккее и Всебелорусском народном собрании

Мне 72 года скоро будет, я коренной случчанин, 13 лет был директором фабрики художественных изделий, 15 лет проработал на сахарорафинадном комбинате. Я отношусь к тем, кто рождён в СССР. Перед Новым годом проехал по родному Слуцку… И не просто грустные мысли посещают, а неутихающее возмущение.

Еду в сторону мясокомбината, вижу — разрушено здание солодовни пивзавода, ещё хранилище ячменя. Я помню этот завод, в бытность директором был внутри — оборудование из нержавейки стояло. Разрушили. Директор Пётр Данильченко, если бы он встал с могилы и поглядел на всё это, он бы снова умер! Точно так же бы умер и бывший директор ССК — Барановский, уважаемый человек. При нём на ССК работали 1000 человек.

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За 26 лет Слуцк терял и терял производства одно за другим

Я работал директором фабрики художественных изделий. С 90-х промыслы угробили, в том числе и из-за переподчинения. До развала Советского Союза на 20 предприятиях страны работало более 10 тысяч сотрудников. В Слуцке была одна из крупнейших фабрик в Беларуси, которая выпускала до 20% объёмов производства «Белхудожпромыслов». Ещё в 90-е мы с коллективом надеялись, что промыслы будут развиваться. В 91−93 годах прошла реконструкция прядильно-красильного цеха, объём производства пряжи был доведён с 200 до 350 тонн. На фабрике художественных изделий трудился коллектив из 1000 человек.

А что потом? Продали красильное оборудование, которое позволяло малыми партиями красить пряжу, получать большой спектр цветов, чтобы вязать изделия разного цвета. В то время замминистра местной промышленности Рогачёв считал, что это большое достижение. Раз продали, значит, оно кому-то было нужно? И мохер выпускали, великолепные сорта ангорки из козьей шерсти, множество строчевышитых изделий, было ручное переборное ткачество. Где это всё? Красивое здание сделали, но это не фабрика, а музей. Когда мне работники сказали, что сейчас на нашем производстве работает 158 человек, то о чём тут говорить?

Другой пример — консервный завод. Его вынесли из центра, построили новые корпуса около мясокомбината, вложили бешеные деньги, завезли оборудование. И что? Деньги налогоплательщиков использовали и тихо мирно всё забыли. Годами стоит здание, и ничего не работает. А ведь раньше на консервном трудились 300 человек. Как можно было погубить консервный завод? Слуцкий край считается одним из лучших по землям. Что, жители района не сажали бы и не сдавали продукцию для переработки? В горячую пору урожая завод работал в три смены.

Да любое закрытое предприятие возьми. ЖБИ. Что, нельзя было загрузить завод работой? Эмальпосуду угробили. Что, нельзя было найти определённую продукцию, которая востребована? Ведь вывезли оборудование в другой город и выпускают там товары.

Исчез консервный завод, ССК, ЖБИ, пивзавод, «Эмьпосуда», металообъединение, «Калибр», «макаронка». Если бы не сахарный и мясокомбинат, сырзавод, где бы в Слуцке люди работали? Из новых — только дрожжевой завод, запущенный на зарубежные деньги и вложения сахарного завода.

К примеру, от завода «Калибр» остались прекрасные здания. Рядом — жилой микрорайон. Котельная построена, мини-ТЭЦ, можно сказать, а какие цеха! Рядом Минск. Ведь можно было производства перенести в Слуцк. Развивают города-спутники, «Камень» строят. Наш город в непосредственной близости от столицы, в направлении Солигорска, главного экспортёра страны, и в таком бедственном положении.

Думаю, что если бы занимались производством как положено и местные власти, и областные, и Совмин, результат мог бы быть другим.

О хоккее

Зато хоккей! Хоккей в нашей стране нужен людям для общего развития, но не мировой хоккей. Не надо делать из Республики Беларусь общую хоккейную коробку. И борьбу за этот чемпионат мира, который кто-то хочет провести, можно назвать не иначе как «пир во время чумы».

Почему город гаснет и никто не спрашивает у этих временщиков за то, что они не борются за удержание промышленности, за её развитие, за её переформирование?

Об архитектуре города и торговле

Меня как коренного жителя Слуцка волнует ещё один вопрос — архитектурное разрушение городской среды.

В историческом центре Слуцка до недавнего времени стояло здание ресторана «Вежа Града». Кто принял решение отдать под переоборудование «Виталюру»? Можно было сделать центр с рестораном, кафе, другими объектами. Сюда приезжают гости города, концерты проходят. Тут всё сжато: ни проезда, ни парковки, рядом — жилой дом. Теснота. У кого был интерес его сюда разместить? Кто лоббировал этот вопрос? Кто протолкнул?

Вся улица Ленина — в магазинах. Сейчас в Слуцке бешеная гонка торговых предприятий, а где гонка за развитием промышленности?

Конечно, прекрасно, что сохраняем чистоту в городе. Ко мне гости из разных мест приезжают, всем Слуцк нравится. Но ведь это только внешне.

Нет внимания к производству

Меня удивляют и депутаты местного Совета. Те, которые ничего не решили за это время. Глядя на такое разорение предприятий города, как они боролись за них?

Я 15 лет отработал на сахарном и не видел там на общих собраниях ни одного председателя райисполкома и депутата — вот такое внимание к производству.

По-разному можно относиться к партии, которая всем управляла в советское время. Но на каждом годовом собрании был представитель власти и слушал, отвечал. Тогда были разные выступления, не всегда приятные вещи рабочие говорили. И профсоюз защищал людей, даже выпивох, но у которых руки были хорошие, воспитывал. Теперь никто никому не нужен. Все под одну линию.

О Всебелорусском народном собрании

Вот говорят, что на Всебелорусском собрании услышат мнение народа. А кто его выскажет? Туда выдвигаются люди по партийно-советскому образцу. Идеи все предлагают и решают несколько человек наверху. Думаю об этом, и на ум приходит такое иносказание про дубы и жёлуди. Дубы высоко растут, шумят ветками (голосуют, обсуждают). А жёлуди внизу ждут свою участь: или его какая-нибудь тварь съест, или обгадит. Этой притчей можно сказать, что этот съезд решит.

Нет предложений от огромной массы людей, в том числе молодых. Я не сторонник БЧБ-флага, не поддерживаю эту символику. Но я сторонник того, что нужно спросить мнение у всех. Вы соберите протестующих, тех, которые во дворах говорят, и прочих. Пусть они тоже выдвинут своих кандидатов, которые внесут предложения. Но ведь нигде не слышно, как и где выбирают представителей на это собрание. Меня на подобную встречу никто не приглашал. Я ни одного человека от Слуцка не знаю, кто и что там будет решать «за нас».

Кто от Слуцка поедет на Всебелорусское собрание? Пусть скажут, что для нашего города самый важный вопрос — промышленность и рабочие места для людей.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

ОТ РЕДАКЦИИ. Всебелорусское народное собрание впервые состоялось в октябре 1996 года — перед референдумом о внесении изменений в Конституцию. С тех пор подобные заседания проходят каждые пять лет. Шестое Всебелорусское народное собрание (ВНС) пройдёт 11−12 февраля 2021 года. Там планируют обсудить итоги пятилетки и рассмотреть программу социально-экономического развития страны на 2021−2025 годы. Всего соберётся 2700 делегатов.

В декабре 2020 года Александр Лукашенко сообщил о передаче собранию ряда обязанностей главы государства и высказался о намерении сделать его конституционным органом. «Если мы снимаем некоторые обязанности с президента, их же надо куда-то передавать… У нас есть Всебелорусское народное собрание», — заявил он.

В ТЕМУ. Город заброшенных заводов. В XXI веке в Слуцке закрылись семь крупных производственных предприятий. Сейчас 5 заводов почти заброшены, только небольшую часть их площадей арендует малый бизнес. В зданиях двух других — разместились торговые центры. Многие случчане отдали этим заводам лучшие годы и тяжело переживали закрытие. Читайте истории людей, работавших на предприятиях, как сложились их жизни после потери работы.