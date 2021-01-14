Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк»: ковры, техника, товары для дома, одежда для детей и взрослых. Выбирайте свою покупку

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  • Секция «Товары для уюта» универмага «Слуцк» приглашает за покупками! Большое поступление ковров и дорожек ОАО «Витебские ковры», ковров производства Турция.

  • Столового белья и тюлегардинных изделий ОАО «Моготекс»

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  • Поступление турецкого домашнего текстиля

  • В фирменной секции ОАО «Элема» обновленная коллекция женской одежды: платья, блузы, костюмы, пальто

  • В секции «Культтовары» новое поступление телевизоров «Горизонт»

  • Большое поступление верхнего и бельевого трикотажа «Марк Формэль»,

Жодино «Свiтанак», «Купалинка»

Приятных покупок!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568