Большое поступление товаров в универмаге «Слуцк»: ковры, техника, товары для дома, одежда для детей и взрослых. Выбирайте свою покупку

- Секция «Товары для уюта» универмага «Слуцк» приглашает за покупками! Большое поступление ковров и дорожек ОАО «Витебские ковры», ковров производства Турция.
- Столового белья и тюлегардинных изделий ОАО «Моготекс»
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- Поступление турецкого домашнего текстиля
- В фирменной секции ОАО «Элема» обновленная коллекция женской одежды: платья, блузы, костюмы, пальто
- В секции «Культтовары» новое поступление телевизоров «Горизонт»
- Большое поступление верхнего и бельевого трикотажа «Марк Формэль»,
Жодино «Свiтанак», «Купалинка»
Приятных покупок!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568