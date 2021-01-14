«Пока Лукашенко не ударит кулаком по столу…» Жительница Слуцка жалуется на телевизионщиков

У меня от возмущения нет хороших слово о нашем ТВ. Это же полный беспредел.

На половину экрана заставка рекламирует о фильмах, а от реклам ТОШНИТ! Через каждые 2 минуты прерывается программа на рекламу. Невозможно ничего посмотреть. Для кого и на кого работает ТВ? Деньги затмили глаза телевизионщикам.

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Если честно, то я включаю телевизор только посмотреть новости, а фильмы смотрю на компьютере. Но совершенно не надеюсь, что работникам ТВ будет интересно мнение зрителей, деньги превыше всего для них.

Пока Лукашенко не ударит кулаком по столу, толку, ждать нечего. Буду писать в Администрацию, пусть разберутся с деятелями на ТВ.

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