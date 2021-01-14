Третий день судебного процесса. Как проходит суд над слуцким блогером Владимиром Неронским (онлайн)

В четверг, 14 января, продолжился судебный процесс над Владимиром Неронским, автором YouTube-канала «Слуцк для жизни». Лишённый регистрации правозащитный центр «Весна» продолжает следить за ходом этого дела и ведёт онлайн из зала суда.

Что происходит на суде в третий день?

На третий день в суде просматриваются прямые трансляции с ютуб-канала Владимира Неронского «Слуцк для жизни»: «Дорога на Минск» и «Все приезжайте в поселок Дружный Евроопт».

«В этом видео я сказал всю правду, ни слова не солгал», — прокомментировал Неронский прямую трансляцию «Дорога на Минск». Судья Рыбаков спросил его, для кого он это комментирует.

В зале суда Логойского района продолжают просмотр стримов Владимира Неронского с YouTube-канала «Слуцк для жизни»: «Попытка задержания Сергея Тихановского». Эти ролики, по мнению обвинения, доказывают вину блогера по ч. 1 ст. 342 Криминального кодекса.

Реклама

Владимир Неронский очень удивился, когда узнал, что он не виноват в видео «Мозырь. Поддержка людей», в котором освещается проблема детского центра «Радуга». Говорит, что в этом вся суть уголовного дела против него. Он настаивает, чтобы в суде просмотрели именно его. Адвокат подал ходатайство, судья его удовлетворил.

Суд рассматривает материалы обзора социальных сетей, телефона Неронского, прослушку его телефонных разговоров. Все доказательства по делу изучены в суде.

«За организацию мероприятий я уже отсидел 40 суток»

Владимир Неронский сообщил суду, что уже привлекался к административной ответственности по ст. 23. 34 КоАП за видеоролик «Слуцк для жизни», за который ему теперь предъявлено обвинение по статье 342 УК:

«Я же по 342 уже отсидел всё! За что меня судят? За организацию мероприятий я уже отсидел 40 суток. За каждое видео, которое мы смотрели в суде, мне давали „сутки“. Меня уже наказали». «Все мое поведение и слова — это после ситуации в Мозыре. Вы поймите, что вы меня судите за это! Когда у меня следователь начал спрашивать про этот ролик, то я сказал, чтобы он уходил! Я не мог сдерживать эмоции. Не спрашивайте у меня про детей!»

«Довели до братоубийственной ситуации в стране»

Гособвинитель Александр Левкович задал ещё несколько вопросов Владимиру Неронскому. Он спросил, откуда у обвиняемого кепка «Страна для жизни», в которой он фигурирует на видео. Владимир Неронский сказал, что их раздавали всем и каждому.

Также прокурор спросил, как Неронский может объяснить слова в своих роликах: «Площади быть!» «Всегда революция так делалась, всегда были жертвы», «Майдану быть» и другие.

Владимир Неронский эмоционально утверждает, что он никогда не призывал людей к групповым действиям, грубо нарушающим общественный порядок:

«Откуда я это мог знать? Если все слепые и глухие притворяются, то я все чувствовал! Король-то голый! Довели до братоубийственной ситуации в стране. Что вы натворили 9 и 10 [августа]! Гражданскую войну устроили! Это я сделал? Что вы сделали, когда я сидел в тюрьме, — людей убили! Вы не вырывайте из контекста слова!»

Прокурор спрашивает, зачем он просил людей сбрасываться на штрафы:

«Господи, сколько это будет продолжаться? Вы же слышали, что за техосмотры штрафуют всех, столько денег не наберётся и меня четыре раза за день штрафовали. Я же не сказал „не платите штраф“, я же не сказал „сопротивляйтесь этому административному наказанию“. Я сказал: „Надо заплатить как законопослушный гражданин“. Я же сказал, давайте жертвовать на штрафы. Я четыре штрафа за день получил, у меня денег нету: „Люди помогите“. Я не сказал: „Я платить не буду, пошли все в баню!“ Я сказал, что надо заплатить, потому что это — наша страна. А вот после этих детей я уже, извините меня за мои эмоции…»

«Меня сразу пытали, а потом допытывали»

Прокурор Александр Левкович заявил ходатайство огласить протокол допроса Неронского во время следствия 14 июня в связи с существенными противоречиями. На «сутках» Неронский находился с 5 июня. В суде зачитывают протокол. По нему Владимир Неронский рассказывал про встречи с Сергеем Тихановском и Светланой Тихановской. По его словам во время следствия, они вместе ездили в Гродно, Волковыск, Брест, Мозырь, Могилёв. В своих показаниях Владимир Неронский рассказывал о совместных поездках по городам с Сергеем Тихановским, Артёмом Саковым, Александром Арановичем. Неронский говорил, что ему никогда не было известно о планах Тихановского, ему ничего не было известно.

«Меня прессовали 40 суток. Я солнечного света не видел, не спал. Я только вышел из этих „карцеров“. Вы посидите 40 суток, потом я на вас посмотрю! Половину их показаний можно… У меня брали эти показания на видеокамеру, посмотрите, в каком я состоянии был! Меня сразу пытали, а потом допытвали. Там бред какой-то Вы несете. Я вчера в более-менее нормальном состоянии ответил».

Прокурор Левкович решил огласить не противоречивые показания Неронского, данные на следствии и суде, а весь протокол. Адвокат был против, поскольку, по его словам, протокол допроса Неронского от 14 июня занимает около 40 страниц. Но в суде оглашается весь протокол.

В ходе расследования Неронского спросили, знает ли он Вергилия Ушака, Евгения Разниченко, Владимира Книгай, Бобровского и других задержанных на предвыборном пикете 29 мая в Гродно. Владимир Неронский заявил, что никого из них не знает и никогда не видел. В протоколе зачитывается разговор Неронского со следователем 14 июня, где он сказал, что у него был микроинсульт. Следователь сказал, что проинформирует оперативное отделение, что ему необходимо обследовать сердце и оказать медицинскую помощь. Жена Владимира объяснила, что причиной его состояния стала новость о том, что на даче Сергея Тихановского после третьего обыска было найдено 900 тысяч долларов.

«И всё равно что я скажу — вы всё равно меня посадите!»

Когда прокурор приступил к уточнению вопросов по показаниям, Неронский эмоционально заявил, что больше не будет отвечать на эти вопросы:

«У вас нет доказательств! Мэр пришёл и сказал: „Я всё понимаю и прощаю“. Он сказал и ушёл, потому что ему было стыдно слушать дальше. Почему, если он был так обижен, он ушёл? А потому, что это правда, всё это правда! И всё равно что я скажу — вы всё равно меня посадите! Конечно, этот суд будет показательным, и я хочу, чтобы весь мир посмотрел! Нет ни одного доказательства моей вины. Где я был виноват — там я признался, я сидел за это. За что я вообще сидел? Мне полгода ничего не говорили. Полгода! Вся моя семья была в неведении. Всё, закрывайте эту тему, я больше отвечать не буду! Судья, выносите приговор, на сколько вам угодно, и я поехал. У вас же приказ сверху. Пожалуйста, если надо, если я виноват. Люди, адвокат не знает, за что меня судят. Следователь признал, что я невиновен. Он один вопрос спрашивал у меня 15 раз — издевался надо мной. Да берите меня, я не против! Как долго мы будем лаяться? Три дня или четыре? Абсурд! Конкретные доказательства для меня: деньги, видео — что я сделал? Я же сказал, что я ни разу не звонил Статкевичу.»

Читал ли книгу Джина Шарпа «198 методов ненасильственных действий»?

В суде озвучиваются показания Неронского от 5 марта по поводу поданного на него заявления за оскорбление председателем Слуцкого райисполкома Андреем Янчевским и другие протоколы допроса.

Из протокола допроса стало известно, что у Неронского во время следствия спрашивали, что ему известно о стратегии «Народнай Грамады» на выборы-2020, знаком ли он с Сергеем Спарышем, что известно о Дмитрии Попове, которого конспиративно поместили в Беларусь, читал ли он ли книгу Джина Шарпа «198 методов ненасильственных действий», про введение в избирательную кампанию псевдолидеров Сергея Тихановского, Виктора Бабарико, Валерия Цепкало и разработке технологий по замене этих псевдолидеров на Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало, кто заинтересован в дестабилизации обстановки в обществе, о политтехнологе Виталии Шклярове, про деньги Сергея Тихановского и его финансировании и десятки других подобных вопросов. Однако Владимир Неронский отвечал, что ему вообще ничего не известно по этому поводу.

Судебный процесс окончен. Суд продолжится 20 января, в 10:00.



РАНЕЕ. 12 января прошло первое заседание первого суда по «делу Тихановского». Что на нём происходило, что говорили обвиняемый и потерпевший, мы писали ранее.

На следующий день, 13 января, прошло второе заседание, об итогах которого мы писали здесь.

Напомним, Владимира Неронского судят по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активное участие в них) и 369 (Оскорбление государственного служащего). Блогера обвиняют в организации незаконных массовых мероприятий по всей Беларуси, а также в публичном оскорблении Андрея Янчевского, председателя Слуцкого райисполкома, в видеоролике на его YouTube-канале. Дело рассматривает председатель Логойского районного суда Александр Рыбаков.

В ТЕМУ. «Неконструктивно критиковал работу, власть в целом и оскорблял меня». Председатель Слуцкого райисполкома о суде над Неронским

КОНТЕКСТ. Владимира Неронского задержали 6 мая 2020 года под Минском, когда он и его соратники возвращались из Могилёва, где накануне устроили встречу с читателями YouTube-канала «Страна для жизни». В Могилёвской милиции её назвали «массовым несанкционированным мероприятием», и 8 мая Октябрьский районный суд Могилёвской области приговорил Неронского по ст. 23.34 КоАП: 10 суток административного ареста. После этого его не отпустили. Когда и где прошли судебные процессы над ним, неизвестно, в результате чего он получил ещё одни «сутки».

16 мая стало известно, что Неронский уже отбывает очередные 5 суток по ст. 23.34 КоАП в Марьиной Горке. Затем стало известно, что его перевели в Слуцк, где он отбывал очередной административный арест. 12 июня его перевели в Минск, а 17 июня стало известно, что Владимир Неронский помещён в СИЗО № 1 по ул. Володарского в Минске в рамках уголовного «Тихановского дела». Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РБ: ч. 1 ст. 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок) — по делу о предвыборном пикете 29 мая в Гродно; ст. 369 (Оскорбление чиновника) — за оскорбление председателя Слуцкого райисполкома в его видеоролике на канале YouTube.

18 августа стало известно, что Владимира Неронского перевели в следственный изолятор Жодино. Суд назначен в Логойском районном суде Минской области.