Инициатива из Гамбурга: чем полезны старые игрушки и что с ними делать

Что делать с ненужными игрушками? В Гамбурге придумали, как дать им новый шанс, порадовать детей и заодно помочь другим.

У детей сейчас так много игрушек, что убирать их вечерами перед сном приходится всей семьёй. Часто детям дарят одинако­вые наборы Lego или другие игрушки, чтобы они из-за них не ссорились. А куда девать те, в которые дети играть перестали?

Мама Зелина решила собрать поломанные и старые игрушки ещё в хорошем состоянии, чтобы отвезти их в один из специальных пунктов сбора.

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«Сортировали мы их вместе с сыновьями Андреем и Ильёй, — рассказала Зелина. — Когда я им рассказала о том, что отвезу старые игрушки туда, где их отремонтируют и подарят другим детям, у которых их не так много, то старший Илья протянул одного из своих новых роботов со словами: „Возьми и его, у нас с Андреем ещё один такой есть“. От умиления я чуть не пустила слезу».

Узнала Зелина об акции по сбору игрушек из телепередачи, а потом в интернете нашла список адресов, где установлены специальные контей­неры. В ближайший из них, в Вуппертале, она и отвезла старые игрушки своих сыновей.

Инициатива из Гамбурга

Инициатива под названием Toys Company родилась в Гамбурге несколько лет назад. Академия при службе технического надзора Dekra, которая готовит к рынку труда тех, кто долгое время находился без работы, основала социальный проект — сеть ремонтных мастерских. В них временно трудоустраивают безработных и дают вторую жизнь старым игрушкам.

Сегодня такие мастерские есть почти в 30 немецких городах. Отремонтированные в них игрушки достаются детям, родители которых получают пособие по безработице. «В прошлом году такой возможностью воспользовались чуть более двух с половиной тысяч семей в Гамбурге», — подытоживает руководитель проекта Даниэль Фюрстенберг.

Lego во всех вариантах, книги, настольные игры, гоночные треки Carrera, детские велосипеды и самокаты — выбор игрушек в магазине при гамбургской мастерской велик. Один раз в два месяца нуждающиеся семьи могут бесплатно получить до 10 игрушек на каждого ребёнка.

Патриция Родригес как раз приобрела здесь новогодние подарки для своих троих детей. Для неё это хорошая возможность периодически радовать их новыми игрушками даже при очень скромном семейном бюджете.

Социальный проект и для взрослых

В гамбургской мастер­ской Toys Company занято 47 безработных. Дополнительно к посо­бию по безработице они зарабатывают здесь 1,6 евро в час. Среди тех, кто помогает рекламировать кампанию по сбору игрушек, собирать их, ремонтировать и раздавать, — квалифицированные столяры, кондитеры, продавцы, художники.

Кондитер по образованию Ульрике Келинг подрабатывает в мастерской с сентября прошлого года. «У меня есть драйв: я хожу на работу, я сделала что-то хорошее. К тому же я получаю здесь немного дополнительных к моему пособию денег. Когда я возвращаюсь домой, то знаю, что мой день прошёл не зря», — улыбается она.

Детская солидарность

В 2020 году акция по сбору игрушек в Гамбурге, которая проводилась за несколько недель до Рождества, побила все рекорды.

Жители города собрали около 700 кубических метров старых игрушек — это примерно десять больших контейнеров, которые используются для морских перевозок. Гамбуржцы выставляли старые игрушки в специальных мешках у мусорных контейнеров, а сотрудники коммунальных служб отвозили их в центры вторичной переработки сырья. Там они сортировались и переправлялись в мастерские инициативы Toys Company.

Лицом гамбургской кампании стала известная спортивная обозревательница Моника Лирхауз. «Я считаю эту акцию невероятно важной, потому что сами дети заботятся о детях», — заявила в интервью 50-летняя телеведущая.

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