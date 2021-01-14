Слуцкие спортсмены стали призёрами на соревнованиях по лёгкой атлетике

5 и 6 января слуцкие спортсмены принимали участие в первенстве Минской области в программе спартакиады ДЮСШ, СДЮШОР по лёгкой атлетике среди юношей и девушек (2004−2005, 2006−2007 г. р.), которое прошло в Центре олимпийской подготовки по лёгкой атлетике города Минска. Об этом сообщает «Слуцкі край».

Из 18 заявленных участников 10 вернулись домой с грамотами различных степеней. Всего — 16 призовых мест. Победители и призёры:

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1 место : Виктория Потапова (прыжок в высоту), Ангелина Миклашевич (толкание ядра), Дмитрий Мирончик (толкание ядра, прыжок в длину и прыжок в высоту), Александр Ковалёв (тройной прыжок), Алина Гаврилович (прыжок в длину, толкание ядра и бег 60 м).

: Виктория Потапова (прыжок в высоту), Ангелина Миклашевич (толкание ядра), Дмитрий Мирончик (толкание ядра, прыжок в длину и прыжок в высоту), Александр Ковалёв (тройной прыжок), Алина Гаврилович (прыжок в длину, толкание ядра и бег 60 м). 2 место : Егор Трафимчик (прыжок в длину), Александр Ковалёв (прыжок в длину), Надежда Дубовик (бег 60 м), София Солонович (прыжок в длину).

: Егор Трафимчик (прыжок в длину), Александр Ковалёв (прыжок в длину), Надежда Дубовик (бег 60 м), София Солонович (прыжок в длину). 3 место: Егор Трафимчик (бег 60 м), Дарина Шавырина (бег 200 м), Анна Мирончик (тройной прыжок).

Поздравляем спортсменов и тренеров с достойным выступлением на соревнованиях!