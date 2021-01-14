Названы районы, где заболеваемость COVID-19 пошла на спад. Среди них есть и Слуцкий

Отделения больниц Минской области, которые отдали под приём пациентов с коронавирусом, вскоре вернутся к привычному режиму работы.

О том, что больницы и отделения учреждений здравоохранения в ближайшее время возвратятся к обычной работе, сообщила пресс-служба Минздрава в своём телеграме.

Реклама

«Заболеваемость коронавирусной инфекцией по стране ниже, чем ожидалось, поэтому многие учреждения здравоохранения возвращаются к привычному режиму работы», — пояснили в Минздраве.

В стационарах Минской области для пациентов с COVID-19 было перепрофилировано 32% коечного фонда.

Больше всего свободных коек сейчас насчитывается в Минском областном противотуберкулёзном диспансере, центральных районных больницах Солигорского, Слуцкого, Столбцовского, Клецкого, Воложинского, Молодечненского, Вилейского и Узденского районов.