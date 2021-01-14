«Страха не было, но руки потом тряслись». Слуцкий кадет с другом спасли троих провалившихся под лёд школьников

Илья Микулич, воспитанник Минского областного кадетского училища в Слуцке, вместе с другом Иваном Ивановым вытащили троих провалившихся под лёд деревенских школьников. Возможно, об этом поступке никто бы и не узнал, если бы не воспитатель училища. «Кур'ер» узнал подробности происшествия.

«Вчера, 13 января, у нас была встреча с воспитанниками, ребята делились впечатлениями, кто как провёл каникулы. И вот тут Илья рассказал о случае, который произошёл с ним в деревне Кривое Село, где он гостил у мамы и бабушки.

Реклама

Я думаю, что Илья до конца сам не понимает, что они с Иваном совершили — спасли человеческие жизни. Поэтому мы обратились в МЧС, поскольку думаем, что их героический поступок не должен остаться незамеченным", — рассказала Нина Врублевская, воспитатель 33-го взвода Минского областного кадетского училища.

«Когда спасали, я вообще ни о чём не думал. А потом на берегу стало не по себе»

«Я из Вилейского района, агрогородка Кривое Село. 2 января в седьмом часу вечера гулял с другом Иваном, который гостил у бабушки в соседней деревне Косенки. Мы были недалеко от пруда, когда на моём телефоне раздался звонок. Звонили знакомые, которые сказали, что на пруду кто-то тонет. Мы с другом сразу побежали туда. Подбегая, увидели, что тонут трое — дети. Над водой были видны головы двоих, а один мальчик временами уходил под воду. Они барахтались и кричали: „Помогите!“ Рядом никого не было.

Я скинул куртку, и мы осторожно стали подбираться к ним мелкими шажками, где-то — ползком. Лёд был довольно тонкий, может, два-три сантиметра. Это было метрах в трёх от берега. Дети кричали, а мы им говорили: „Сейчас, сейчас, успеем!“

Сначала мы вытащили Диму, я их всех знаю, потому что тоже учился в местной школе. Потом Пашу и Ксюшу.

Когда мы их вытащили, один из них сказал, что на льду остался телефон. Иван пошёл, чтобы его забрать, и сам тоже провалился. Я снова бросился на пруд и помог ему выбраться.

Когда все собрались на берегу, дети рассказали, что просто гуляли, а лёд треснул и мальчики провалились. Ксюша попыталась им помочь и тоже оказалась в воде.

Дети были полностью мокрые и сразу побежали домой. Я позвонил Максиму, который живёт рядом с прудом, чтобы он принёс Ивану сухую одежду. Потом проводил Ивана и пошёл домой.

Когда я рассказал взрослым, что произошло, они похвалили меня, сказали: „Ты молодец!“ Родители спасённых к нам не приходили, но Ване звонили, благодарили», — рассказал кадет.

На вопрос, было ли ему страшно, Илья ответил: «Когда спасали, я вообще ни о чём не думал. А потом на берегу стало не по себе. Страха не было, но руки потом тряслись».

Илье Микуличу 16 лет. Он первый год учится в кадетском училище, в 10-м классе. Он кандидат в мастера спорта по акробатике, участвует в разных соревнованиях. Ивану Иванову 15 лет, он тоже спортсмен — занимается лёгкой атлетикой.